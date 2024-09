“Philips Lumea ile Kendi Işığını Yansıt” gecesi ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşti. Zorlu PSM’de, Tanem Sivar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Philips Lumea ile Kendi Işığını Yansıt” gecesinde, her biri kendi alanında önemli başarılara imza atan Seda Bakan, Cemal Can Canseven, Şükran Kaymak ve Zeynep Sönmez ilham verici hikâyelerini misafirlerle paylaştı. Philips Kişisel Sağlık Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Sibel Yıldız açılış konuşmasında, “Philips olarak 133 senedir en büyük önceliğimiz tüketicilerimizin hayatlarını iyileştirmek. Sağlığı sadece fiziksel bir ‘iyi olma’ hali olarak değil, aynı zamanda ruhsal ve zihinsel dengeyle de desteklenmesi gereken bütünsel bir deneyim olarak görüyoruz. Bu amaçla ürün portföyümüz, insanların sağlıklarını kontrol altına almalarını; daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak ve kendilerini daha özgüvenli hissetmelerine katkıda bulunmak için tasarlandı. İnanıyoruz ki her insan kendine ait özel bir ışık taşır ve bu büyülü ışık hayatın en karanlık, en çıkmaz olduğunu düşündüğümüz anlarında bile yolumuzu aydınlatır. Philips Lumea’nın ‘Kendi Işığını Yansıt’ yaklaşımı her bireyin içinde saklı olan o benzersiz ışığı dışa vurma cesaretini temsil ediyor.” dedi.

Philips, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın kürek sporcusu Elis Özbay’a sponsor oldu

Sibel Yıldız ayrıca, ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın kürek sporcusu Elis Özbay’a sponsor olduklarını da duyurarak, “Elis Özbay, kendi ışığını cesurca yansıtan ve bu ışıkla başka insanlara da ilham olan çok değerli bir sporcumuz. Kendisi çok çalıştı, yılmadı. Biz de onun hikâyesinden çok etkilendik. Bu desteğimiz ile Elis’in ışığının daha da parlamasına katkıda bulunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu. Milli Kürekçi Elis Özbay ise konuşmasında “Philips’in yolculuğumda bana destek olması benim için çok anlamlı. Philips'in ilk sponsorum olması da benim için ayrı bir gurur. Bana duyulan bu güven, ışığımı daha da parlatmamı sağlayacak büyük bir güç kaynağı olacak. Philips Türkiye Kişisel Sağlık ailesine, bana inandıkları ve beni destekledikleri için tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.

"Yoğun ışık teknolojisiyle çalışan Philips Lumea, kullanıcılarının benzersiz ışıklarını özgürce yansıtmalarına yardımcı olmayı hedefliyor"

Philips Kişisel Sağlık Ürünleri Türkiye Pazarlama Lideri Burcu Okudur ise konuşmasında, “Lumea, yoğun ışık teknolojisiyle çalışan bir ürün. IPL olarak bahsettiğimiz bu teknoloji ilk defa 2008 yılında Philips tarafından bulundu. Amacımız istenmeyen tüylerinden acısız ve kalıcı bir şekilde kurtulmak isteyen tüketicilerimize bu deneyimi evlerinin konforunda yaşatmak ve tabii ki her zaman olduğu gibi hayatlarını kolaylaştırmak. Philips Lumea, her insanın kendisini en iyi şekilde hissetmesine, özgüvenlerini artırmasına ve en önemlisi benzersiz ışıklarını özgürce yansıtmalarına yardımcı olmak için tasarlandı.” diyerek ürünün özelliklerine değindi.



İlham verici başarı hikâyeleri

Gecede her biri kendi alanında ses getiren çalışmalara imza atan Seda Bakan, Cemal Can Canseven, Şükran Kaymak ve Zeynep Sönmez de ilham verici hikâyelerini misafirlerle paylaştı.

Kendi Işığını Yansıtanlar Ödül Töreni

Bu özel gecede içlerindeki ışığı cesurca yansıtan isimleri onurlandırmak için Kendi Işığını Yansıtanlar Ödülü töreni de düzenlendi. Philips Kişisel Sağlık Türkiye Ülke Müdürü Sinan Kebapcı ise “İçlerindeki ışığı cesurca yansıtan kişileri onurlandırmak ve daha nicelerini cesaretlendirmek için ‘Kendi Işığını Yansıtanlar Ödülü’nün ilkini düzenledik. Bu ödüller, yalnızca bir başarı göstergesi değil, aynı zamanda kişisel gelişimin, özgüvenin ve ilhamın birer simgesi. Hayatın tüm zorluklarına rağmen, kendi yolunu bulmuş, kendi ışığını cesurca yansıtmış olan bu isimleri ödüllendirmek, bizim için büyük bir mutluluk kaynağı.” dedi.

Törende spor, sanat, girişimcilik ve toplumsal fayda kategorilerinde fark yaratan kişilere ödülleri takdim edildi. Spor kategorisinde; dünyayı yelken ile yarışarak turlayan ilk ve en genç Türk yelkenci Ezgim Mıstıkoğlu ile eğitime erişimi olmayan kız öğrencilere destek için Eğitimli Kızlar için Zirveye isminde bir burs programı başlatarak Afrika’nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro Dağı'na tırmanan dağcı, yelkenci, snowboard’cu, kitesurf’cu Müge Naoko Gönül ödül aldı. Sanat kategorisinde; Sustainable Art House Kurucusu ve sürdürülebilir eserlerin yaratıcısı Sanatçı Deniz Sağdıç ile camların modern bir çizgiyle gelişimini tasarımlarına yansıtan Cam Sanatçısı Derya Geylani Vuruşan ödülün sahibi oldu. Girişimcilik kategorisinde; Kahramanmaraş'ta tamamını kadınların oluşturduğu ilk kadın kooperatifi olan Mutlu Besin Kooperatifi Kurucusu Cennet Polat ile kadının güçlendirilmesi, doğumdan sonra hem iş hem de sosyal hayatına devam edebilmesi vizyonuyla Accouchée markasını kuran, ürünlerini dünya çapında tanıtan ve Davos'ta girişimcilik hikayesini paylaşan başarılı girişimci Ilgın Özdemir Yazgan ödüle layık görüldü. Toplumsal fayda kategorisinde ise görme engellileri sosyal hayatta özgürleştirmek için sesli komutlarla çalışan bir uygulama olan BlindLook’un Kurucusu Sadriye Görece ile kalıplaşmış cinsiyet yargılarına karşı

çıkmayı amaçlayarak kız çocuklarını ve kadınları futbola davet eden Kızlar Sahada Kurucu Ortakları Melis Abacıoğlu ve Kiraz Öcal’a ödülleri takdim edildi.