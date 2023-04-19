Özsüt'ten 23 Nisan çocuklarını gülümseten çikolatalı lezzetler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na sayılı günler kala, yetişkinler çocukları mutlu etmenin farklı yollarını arıyor. 1938 yılından bu yana mutluluğun formülünü ustalık ve tazelikle çözen Özsüt, çikolatalı ürünleriyle her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların vazgeçilmezi oluyor. Çikolatalı lezzetlerinde neredeyse 100 yıldır en nadir kakao çekirdekleri ile üretilen ve gurmeler tarafından dünyanın en iyi çikolatası kabul edilen Valrhona’yı kullanan Özsüt, çocukların tatlı dünyasına masumiyetle eşlik diyor.

Çocuk kalbi gibi yumuşacık, sımsıcak ve akışkan

Çikolatalı eşsiz Özsüt lezzetleri arasında en çok tercih edilenlerin başında, bol kakaolu ve özel çikolata soslu enfes lezzet Profiterol geliyor. Çikolata sever çocukları her kaşıkta mutlu eden Profiterol, orijinal tarifine sadık kalınarak Özsüt’ün maharetli ustaları tarafından yıllardır aynı özenle hazırlanıyor. Özel çikolata ve çikolatalı kekin birlikteliğiyle iki kat mutluluk veren Supangle ve kökeni 18’inci yüzyıl Fransa'sına dayanan akışkan çikolatası ile içleri ısıtan Sufle ise çikolataya doymak isteyen tüm çocuklar gibi yetişkinleri de cezbediyor.

Tadında çikolata var

Valrhona’nın efsane tadı, geleneksel tatları yıllar içinde değişmeden sunan Özsüt’ün pastalarını da mücevher gibi kıymetli kılıyor. Çocuklarını 23 Nisan’da çikolata ile mutlu etmek isteyenler için bademli özel kek ve bitter çikolatalı fondü kremasıyla hazırlanan Çikolatalı Fondü ya da fındıklı fiyotinli kıtır kat üzerinde sütlü çikolatalı, bitter çikolatalı ve beyaz çikolatalı mus ile üç kat lezzetli tat Triple Mousse harika bir seçim olarak Özsüt’lerde bekliyor. Ayrıca Özsüt’ün kakaolu kek katları arasında muzlu mus üzerine çikolatalı fındık kreması ve çikolatalı mus ile servis edilen Gülücük pastası damakları fethederken çocuk yüzlerinde kocaman bir gülümseme yaratıyor.

Çikolatanın ta kendisi

Özsüt’ün en nadir ve en kaliteli kakao çekirdekleriyle hazırladığı enfes çikolatalarını ise Mendiant, Madagaskar Finger, Salted Caramel, Bitter Trüf, Mystique, Natural Noir, Oranjet ve Coco Trüf çeşitleriyle taçlandırıyor. Tüm ürünleri gibi çikolatalarını da hiçbir koruyucu katkı maddesi kullanılmadan hazırlayan Özsüt, çocuklara tadına doyulmaz bir 23 Nisan yaşatıyor!



Özsüt hakkında:

Özsüt’ün 1938 yılında İzmir Kemeraltı’nda başlattığı tatlı serüveni, bugün 45 ilde 145’in üzerinde mağazası, beş bine yakın çalışanı ve on binlerce misafiriyle sürüyor. STP Gıda altında bayilik sistemiyle faaliyetlerini büyüten Özsüt’ün geleneksel tatları, ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da yoğun ilgi görüyor. Bu doğrultuda Türkiye dışında da yatırımlarına devam eden marka, Azerbaycan’da bulunan 7 şubesiyle yurt dışındaki lezzet tutkunlarına da ulaşıyor. Özsüt’ün ürün gamı içerisinde pasta, sütlü ve şerbetli tatlılar, unlu mamuller, dondurma, kaymak, çikolata, kahve, Türk ve dünya mutfağından özel lezzetler yer alıyor.