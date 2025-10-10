Özgü Kaya'nın AVM tarzı!

Özgü Kaya, geçtiğimiz günlerde Zorlu AVM’de objektiflere yansıdı.

 

Sabah saatlerinde alışveriş merkezine gelen Kaya, mağazaları dolaştıktan sonra muhabirlerle sohbet etti. Türkiye temsilciliğini üstlendiği dünyaca ünlü bir markayla Amerika’ya gideceğini belirten başarılı oyuncu, “Türkiye’yi orada temsil etmek beni çok mutlu ediyor. Çok heyecanlıyım” dedi. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Kaya, şarkıcı Murat Dalkılıç ile ilişkisi hakkında ise “Her şey harika gidiyor, çok mutluyuz” açıklamasında bulundu.

