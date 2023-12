Özge Ulusoy’dan evlilik açıklaması

Defile erkek egemen meslek dallarının ilkleri olan kadınlarımızın görsellerinin video sunumu ile başladı. Defileye Hatice Cesur, Kıymet Tülek,Yudum Veziroğlu, Dilara Benger, Missvera gibi firmaların kıyafetleri Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamasında "Cumhuriyet Kadını Her Yerde" temasını vurgulamak için mankenler meslekleri ifade eden işçi bareti boks eldiveni ve daha birçok aksesuarı farklılık yaratarak gelinlik ve abiyelerle birlikte sergilediler.

EVLİLİK BANA UZAK



Defile sonrası top modeller Özge Ulusoy ve Ece Gürsel Cumhuriyet kadını olmaktan gurur duyduklarını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnet duyduklarını dile getirdiler. Konu evliliğe gelince her iki model evliliğe sıcak bakmadıklarını çocuk istemediklerini söylediler.

Organizatör Sultan Bozkuş ve Doğa Bekleriz sözlerine her defilemizde farklı bir sosyal sorumluluk projesine yer veriyoruz. Bu yıl ki 5.Fashıon Breeze defilemizin teması "Cumhuriyet Kadını Her Yerde" dediler.



Bu defile de 100.yılımıza özel "Cumhuriyet Kadını Her Yerde" temasıyla yola çıktık, Cumhuriyet kadınları olarak her yerdeyiz ve olmaya da devam edeceğiz dediler.