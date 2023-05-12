Omzundan ameliyat olan Dilan Çiçek Deniz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz çifti, önceki gece Arnavutköy'deki Sur Balık'daydı. Mert Yazıcıoğlu'nun 30. yaşını kutlamaya gelen çift, akşam saatlerinde geldiği mekandan yaklaşık altı saat sonra ayrılırken kapıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Geçtiğimiz haftalarda kolunu kıran Deniz, "Ameliyat oldum, iyileşmeyi bekliyorum. Birkaç haftaya düzelecek sanırım. 'Amadeus' tiyatro oyunumuzda da ben seneye devam edeceğim. Mert bir an olsun yalnız bırakmıyor beni" diyerek sevgilisine övgüler yağdırdı.



Doğum gününü kutlayan ve 30. yaşına giren Yazıcıoğlu ise, "Yeni yaş, yeni dilekler bakalım. Dinleniyoruz, iyileşmeyi bekliyoruz diyebilirim. Tadını çıkarıyoruz her şeyin. İçeride Mert Dakak ve Leyla Tanlar var. Onlar da evlendiler" diyerek, kahkaha attı.



Çift, daha sonra gelen VİP araçları ile oradan ayrıldı. Mert Yazıcıoğlu'na gelen hediyeleri ise iki garson ancak taşıyabildi ve araca yerleştirdi.