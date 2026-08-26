Okul öncesi renkli defile

Alp Kırşan, Gizem Hatipoğlu, Züleyha Ortak, Sevda Dalgıç ve Milli yüzücü Sümeyye Boyacı gibi isimler Ceren İthalat'ın Tarzını Okula Taşı'nın etkinliğine katıldı.

(Veysel Keresteci - Alp Kırşan - Taha Keresteci)

Organizasyonda Dream Vest, Chimola, Dodge, Shotay, BUBU ve Play-Doh markaların koleksiyonlarını sergiledi.

(Veysel Keresteci - Alp Kırşan - Taha Keresteci)



İlk kez okul öncesi ürünler çocuklar tarafından bir defile ile katılımcılara sergilenmiş oldu.

(Züleyha Ortak)



Organizasyon, büyük beğeni topladı. Defilede çocukların performansı ortaya renkli görüntüler çıkardı. Etkinliğin sunuculuğunu Alp Kırşan üstlendi.

(Sümeyye Boyacı)



Defilede oyuncu Müge Yılmaz da yer aldı. Markanın CE-CEO'ları Veysel Keresteci ve Taha Keresteci, etkinliğe katılanlarla tek tek ilgilendiler.

(Sümeyye Boyacı)

SEVDA DALGIÇ, EKRANA DÖNME SİNYALİ VERDİ

Oyuncu, "Projelere odaklanmak istiyorum. 'Avlu'dan sonra bir şey yapmadım. 1-2 projeyle görüşüyorum. Bu kadar ara vermişken, daha sağlam projeyle dönmek istiyorum" dedi.

(Sevda Dalgıç)

Fenomen olan 'Arka Sıradakiler' dizisinde yer alan oyuncu, "Eskisi gibi bu kadar popüler işlerin olmamasını neye bağlıyorsunuz?" sorusuna, "Tüketim zamanındayız. Dijital platform işleri arttı. 'Arka Sıradakiler' organik işti. Senaryo güzeldi, ekip ruhu vardı" diye cevap verdi.

(Sevda Dalgıç)

Dalgıç, "Neden bu kadar ara verdiniz?" sorusuna, "Biraz özel şeyler. Bir evliliğim var, o süreçle alakalı... O dönemde fitness'a merak sardım, ona ağırlık verdim. Ondan sebep" cevabını verdi. Dört yıl önce evlendiği Dilge Emir Güvenç'le ayrılık haberlerine Dalgıç, "İnsanlar anlaşarak evleniyor. İnşallah anlaşarak da ayrılırlar diye düşünüyorum. Bir süreç var, bakalım" ifadelerini kullandı.

O YILLARA GİTMEK ÇOK KEYİFLİ

Gizem Hatipoğlu, "Lila sekiz yaşında, üçüncü sınıfa geçecek. Okul hazırlıkları başlayacak" dedi.

(Gizem Hatipoğlu)

Sunucu, "Lila'nın ödev dönemi nasıl geçiyor?" sorusuna, "Kim o anda müsaitse ya da Lila kiminle yapmak isterse destek oluyoruz. Destek süresini bırakmak gerekiyor, kendi kendine yapıyor biz göz gezdiriyoruz. O yıllara gitmek, çocukla tekrar o günleri yaşamak çok keyifli... Elimizden geldiğince anne-baba olarak yanında oluyoruz" yanıtını verdi.

ÇOCUKLAR KENDİ ARALARINDA TARZ OLUŞTURUYOR

Alp Kırşan, "İki tane oğlum var. Okul öncesi alışveriş yapacağız. Çocukların kendi tarzlarını nasıl belirleyeceği önemli... Çocuklar kendi aralarında tarz oluşturuyor. Bir dönem spiderman bir dönem hulk... Çocuğum hulk kostümüyle okula gitti geçen sene..." dedi.

(Alp Kırşan)

Kendi çocukluğuyla ilgili Kırşan, "Abim benden sekiz yaş büyük. 18 yaşına kadar abim yaramazdı ben sakindim. 18'den sonra ben sapıttım abim duruldu. Benim çocuklardan da aynı performansı bekliyorum. Ama bu enerjiyi doğru kullanmak gerekiyor. Bizi çocukları balığa götürüyorum, spora götürüyoruz. Onların enerjisini güzel güzel harcatmaya çalışıyorum" dedi.

(Alp Kırşan)

Bodrum hayatıyla ilgili Kırşan, "Oralarda çocuk olmak ve büyümek çok kıymetli Ege'de... Anneanne ve babaanenlere beraber büyütüyoruz, bu da lüks... Çocuklar orada büyüyor. Hemen hemen her gün balığa gidiyorum. Çocuklar da gelmek istiyor. Güneş, rüzgar ve deniz farklı... Balıklarla konuşuyoruz" açıklamasını yaptı.