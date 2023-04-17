Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu birbirine girdi!

Eski eşler Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu, arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz haftalarda alacak meselesi yüzünden karakolluk olan ikili, gündemden düşmüyor.

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Karacan'ın eski eşi, kayınvalidesi ve baldızısı darp etmesinden sonra yine karşı karşıya geldi.



Karacan'dan iki çocuk sahibi olan Zeynep Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak yardım çağrısında bulundu. Can güvenliğinin olmadığını söyleyen Kadıoğlu, "Eski eşim Okan Karacan tarafından tehdit edilmekteyim. Eski eşim daha önce 29.03.2023 tarihinde çalıştığım iş yerime gelerek uzaklaştırma kararını ihlal etmiş ve son olarak 15.04.2023 tarihinde oturduğum evime gelerek annem Emine Kadıoğlu'nu ve ablam Zerrin Kadıoğlu'nu darp ederek hastanelik etmiştir. Eski eşime karşı mahkeme tarafından verilmiş olan uzaklaştırma kararım olmasına ve Okan Karacan isimli hesabından ve özel numaralardan arayarak sürekli biçimde beni ve ailemi yoğun biçimde tehdit edip hakaretler etmesine rağmen eski eşim gözaltından serbest bırakılmıştır. Ben ve ailem kendisi hakkında şikayetçi olduk. Can güvenliğimiz tehlike altında. Eski eşim Okan Karacan tarafından bütün kamuoyu önünde açıkça tehdit edilmekte olduğumu duyuyorum" dedi.



Adliye çıkışı sosyal medya hesabından peş peşe videolar paylaşan Okan Karacan ise tehditler savurdu. Çocuklarını almak için elinden geleni yapacağını söyleyen Karacan, "Geliyorum Zeynep Karacan kapıya çık. Çocukları alacağım çatır çatır. Sen o şirketin ortağı değilsin. Alacaklarımı vereceksin. Bugün sinemaya 1 milyon kişi gelse 36 milyon para yapar. O parayı sana bırakmayacağım. Senin nikah şahidini s.... Babanı mezardan kaldıracağım. O kızlar sana emanetmiş Allah belanızı versin" dedi.



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