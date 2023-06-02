Oğuzhan Koç'tan flaş Demet Özdemir itirafı

Sekiz ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 20 gün önce tek celsede evliliklerine son vermişlerdi.

Önceki gece Suadiye'de Clup çıkışı görüntülenen Oğuzhan Koç, flaşların patlamasıyla şu açıklamaları yaptı: "Beni evimin önünde çekemezsiniz. Beni arkamdan takip ediyorsunuz, görüyorum. Ben evden çıkarım, stüdyoya girerim, oradan da evime giderim, beni takip etmeyin. Sorularınızı cevaplamayacağım" dedi.

Muhabirlerin, "Oğuzhan Bey, Demet Hanım'la boşanma sebebi PR çalışması mı?” sorusuna Koç, "Arkadaşlar beni tanıyorsunuz. Allah aşkına söyleyin bu soruyu size kim sorduruyor? Sizin sormayacağınızı biliyorum. Biz beceremedik, yürütemedik bu evliliği" diyerek, yoluna devam etti.