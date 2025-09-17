Oflu Hoca 26 Eylül’de vizyona giriyor

Türk sinemasının en sevilen komedi serilerinden Oflu Hoca, beşinci filmiyle 26 Eylül’de vizyona giriyor. Yapımcılığını Filmitoloji’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Özgür Bakar’ın oturduğu filmde başrolde yine Çetin Altay yer alıyor. Gişe başarısı ve dijital platformlardaki izlenme oranlarıyla milyonlara ulaşan seri, yeni filminde kahkaha tufanını kaldığı yerden devam ettirecek.

Yapımcılığını Filmitoloji’nin üstlendiği, başrolünde ise Çetin Altay’ın yer aldığı film; Karadeniz’in kendine özgü yaşamından esinlenen hikâyesiyle izleyicilere kahkaha dolu dakikalar vaat ediyor. Senaryosunu Yılmaz Okumuş, Eyüp Altınışık, Cihan Deniz ve Tolga Üyken’in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar oturuyor. Hikâye, Karadeniz insanının gündelik yaşamından ve yöre kültüründen esinlenerek Adem Kılıç tarafından yazıldı.

GÜÇLÜ KADRO VE SICAK KARADENİZ ATMOSFERİ

Filmde Çetin Altay’a; Seymen Aydın, Ömer Naci Boz, Şükrü Üçüncü, Serkan Özel ve Aleyna Elibol eşlik ediyor. Geniş oyuncu kadrosu, izleyicilere renkli ve enerjik bir atmosfer sunmayı hedefliyor.

Filmin Konusu

Eşini kaybettikten sonra bekar hayatına alışmakta zorlanan Oflu Hoca, yalnızlığa direnir. Arkadaşları onu evlendirmek için uğraşsa da Oflu Hoca başta bu fikri kesinlikle reddeder. Ancak bir gece gördüğü rüyada ölen eşini karşısında bulur. Karısı, ona yeniden evlenmesini öğütler. Bu rüyadan sonra evlenmeye razı olan Oflu Hoca için eş bulma girişimleri başlar. Fakat işler planlandığı gibi gitmez ve izleyicileri kahkaha tufanına sürükleyen eğlenceli bir komedi sarmalı başlar.

DAHA ÖNCEKİ FİLMLERDEN GELEN BÜYÜK BAŞARI

Trabzon’un Of ilçesinden saf, zeki, inatçı ve bir o kadar da eğlenceli bir karakter olan Oflu Hoca, yıllardır sinema salonlarında, ekranlarda ve dijital platformlardaki başarısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Karadeniz’in kendine has mizahını Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan seri, yeni filmiyle hem hayranlarını hem de ilk kez tanışacak izleyicileri 26 Eylül’de salonlara davet ediyor.