Nur Sürer’den 'Camdaki Kız' itirafı! Yeşilçam bu kadar zorlamadı

Usta oyuncu Nur Sürer, Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin bu haftaki konuğu oldu.

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Bir kadın cinayetine şahit oldunuz. Ne hissettiniz?" sorusu üzerine Nur Sürer "Bahar Aksu'nun yerde yatan hali gözümün önünden gitmiyor. Benim ve komşularımın sinir sistemi, uyku düzeni bozuldu. Kadın cinayetleri ile ilgili birçok eyleme, yürüyüşe katıldım. Ama bu şekilde bire bir şahit olmak çok etkiledi" cevabını verdi.

OĞLUM TÜRKİYE'YE GELİNCE TEDİRGİN OLUYORUM

Ezmeci'nin "Sizce neden kadın cinayetleri gittikçe çoğalır" sorusuna, Sürer "Psikolojik olarak neler yaşanıyor bilemem. Ben de ilk eşimden boşandım. Herkes kendi hayatını kurdu. Bu böyle olmalı. İngiltere'de yaşayan bir oğlum var. Üç-dört gün konuşmasam onun için endişeye kapılmıyorum. Ama ne zaman Türkiye'ye geliyor. Dışarı çıktığında aman oğlum gideceğin yere kapının önünden bin kapının önünde in diyorum. Eve gelene kadar tedirgin oluyorum" diye yanıtladı.

İSTANBUL SUÇ ŞEHRİ

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Bu tedirginlik hali genel hayatınıza da yansıyor mu?" sorusuna Nur Sürer " Yansımaz mı? Artık Taksim ve Beyoğlu'na gitmek ürkütücü geliyor. En son saat 12'yi geçtiği bir saatte Taksim Balo sokakta yürürken çok rahatsız oldum. Sokak insan kaynıyor ve onların yanından geçerken korkuyorsun. Her an sana bir şey yapabilirler diye. Suç şehri gibi." yanıtını verdi.

CAMDAKİ KIZ'DAKİ FERİDE ROLÜ BENİ ZORLADI

Ezmeci'nin "Camdaki Kız dizisindeki karakteriniz seyirciyi çok etkiledi. Gelen tepkiler nasıldı? "sorusuna da şöyle cevap verdi: “Yorucu bir 2.5 yıl oldu. Beni çok zorlayan bir karakterdi. Yönetmenle birlikte rolün hakkından geldim. 50 yılda Yeşilçam bu kadar zorlamadı. Zaman zaman tepkiler alan bölümlerimiz oluyordu."