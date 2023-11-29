Netflix Berlin’in resmi fragmanını paylaştı  

Netflix, heyecanla beklenen Berlin’in resmi fragmanını paylaştı, La Casa de Papel üyelerinden Berlin’i merkezine alan dizi 29 Aralık’ta yayınlanacak. Pedro Alonso’nun canlandırdığı zekasıyla büyüleyen ikonik karakter, gelmiş geçmiş en sıra dışı soygunlardan birini gerçekleştiriyor. 

 

Berlin’e yeni çetesinde elektronik mühendislik dehası Keila (Michelle Jenner), hayırsever profesör ve sırdaşı Damián (Tristán Ulloa), daima uçlarda yaşayan bir kamikaze, Cameron (Begoña Vargas), sadık dostu Roi (Julio Peña Fernández) ve çetenin aksiyon konusunda durmak bilmeyen üyesi Bruce (Joel Sánchez) eşlik ediyor. La Casa de Papel dünyasından Itziar Ituño ve Najwa Nimri ise Raquel Murillo ve Alicia Sierra olarak geri dönüyor. Dizinin oyuncu kadrosunda bu isimlerin yanı sıra Samantha Siqueiros, Julien Paschal, Masi Rodríguez ve Rachel Lascar da yer alıyor. 

 Álex Pina ve Esther Martínez Lobato’nun yaratıcısı olduğu sekiz bölümlük dizinin senaryosunu Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva ve Lorena G. Maldonado kaleme alırken yönetmenliğini ise Albert Pintó, David Barrocal ve Geoffrey Cowper paylaşıyor.

 

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi