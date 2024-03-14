Nars ile baharın ışıltısı cildinize yansıyor

NARS Sheer Glow Foundation, 2.240 TL

Cilt tonunu eşitleyen, ince yapılı ve cilt ışıltısının artmasına yardımcı olan NARS Sheer Glow Foundation, saten bitişli formuyla cildi nemlendirirken daha parlak, yumuşak ve pürüzsüz görünmesini sağlıyor. NARS Complexion Brightening Formula ile güçlendirilen fondöten, içeriğindeki Zerdeçal Özü ile cilt tonunu eşitlerken parlaklığını arttırıyor. Işık efekti ile aynı zamanda cildi gergin ve sıkı gösten fondöten, çizgilerde birikme yapmadan yorgun görünümü gizlerken bahar makyajlarında parlak, doğal bir ışıltı yaratmak isteyenlerin vazgeçilmezi oluyor.

NARS Light Reflecting Foundation, 2.380 TL

Makyaj ve cilt bakımını bir arada sunan NARS Light Reflecting Foundation, baharın tazeliğini ve ışıltısını cilt bakımıyla birleştirerek cilt kusurlarını anında ortadan kaldırmaya, cilt görünümünü pürüzsüzleştirmeye, leke ve kızarıklığı gizlemeye yardımcı oluyor. Altı haftalık düzenli kullanımın ardından, cildin doğal ışıltısını ortaya çıkaran NARS Light Reflecting Foundation, makyaj temizlense dahi cildin pürüzsüzlüğünü gözle görülür şekilde arttırıyor. Light Reflecting Foundation, cildi mavi ışığın etkilerinden korurken, içeriğindeki özel cilt bakım bileşenleriyle cildin bariyerini anında güçlendiriyor. Ortadan yükseğe ayarlanabilir kapatıcılığa sahip olan fondöten, ışığın yoğunluğuna göre cilt tonunu ayarlayan "fotoğraf-dostu" bir formül olan Photochromic Teknoloji’yle dikkat çekiyor. Bir fondötenden çok daha fazlası olan NARS Light Reflecting Foundation, %70 cilt bakım bileşenlerinden oluşan vegan formülüyle cildi anında aydınlatırken bahar mevsiminde doğal ve canlı bir cilde kavuşmanın sırrını sunuyor.

NARS Powermatte High-Intensity Lip Pencil, 1.370 TL

Tek bir dokunuşta 12 saat süren kalıcı formülüyle gün boyu cesur dudaklar sunan NARS Powermatte High-Intensity Lip Pencil, dudaklara ağırlık yapmıyor ve dudakları cesur, mat bir bitişle tamamlıyor. NARS’ın ikonik tonu Dolce Vita’nın yanı sıra baharı simgeleyen American Woman ve Walkyrie tonlarını da barındıran 10 farklı renk yelpazesiyle kalem formdaki ruj, her tarza ve ten rengine uygun seçenekleriyle tüm kadınlara hitap ediyor. Powermatte High-Intensity Lip Pencil, ‘’Power Pigment Complex’’ içeren etkileyici bir formülle tasarlanan tüy kadar hafif yapısı, dudaklara kolayca uygulanırken zengin renkleriyle çekiciliği ön plana çıkarıyor.