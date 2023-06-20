Muzaffer Yıldırım ‘Afgan kızı’ portresini sanat koleksiyonuna ekledi

Steve McCurry’nin son 30 yılda dünyanın farklı birçok bölgesinde çektiği en çok bilinen ve hatırlanan 51 çalışmasını Türkiye ile buluşturan Nulook Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım, serginin en önemli eserlerinden biri olan ‘Afgan Kızı: Şarbat Gula’yı sanat koleksiyonuna ekledi. The Stay Group’un bini aşkın eseri barındıran sanat koleksiyonuna dahil olan fotoğraf, sergi sonunda sanatçısı tarafından özel olarak imzalanarak gönderilecek.

Muzaffer Yıldırım, İstanbul Sinema Müzesi'nde geçtiğimiz aylarda düzenlenen Stanley Kubrick sergisinden sonra National Geographic Dergisi'nin 1985 Haziran sayısında "Afghan Girl" (Afgan Kızı: Şarbat Gula) başlığıyla yayımladığı fotoğrafla dünya çapında bir üne kavuşan Steve McCurry, sergisine de ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlattı.

Aynı zamanda bir Ara Güler hayranı olduğunu da belirten Muzaffer Yıldırım: “Steve McCurry, çalışmalarıyla dünyanın farklı köşelerinde yaşanan bambaşka yaşamları güçlü ve şairane bir dille yansıtmayı başaran en iyi örneklerden biri. Aynı zamanda Ara Güler’le yıllar içerisinde geliştirdiği sıkı dostlukla da benim için önemli bir yere sahip. Aralarında Ara Güler’in portresinin de bulunduğu hiç yayınlanmamış İstanbul fotoğraflarını da ilk kez bu sergiyle buluşturmak benim için gurur verici bir çalışma. Bu fotoğraflar, dünyaya buradaki yaşama dair adeta hiç silinmeyecek belgeler sunuyor…Afgan Kızı’nın artık Türkiye’de olması bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Birbirinden prestijli sayısız ödüle ve uluslararası platformda yayımlanmış 13 adet kitabın da sahibi Steve McCurry’nin sıra dışı eserlerinin görülebileceği sergi, İstanbul Sinema Müzesi’nde 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek.