Mustafa Topaloğlu: Kardeşime güvendim 100 milyon dolar zarar ettim

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin her perşembe YouTube kanalında saat 20.00'de yayınlanan "Ne Hissettin" programına bu hafta Mustafa Topaloğlu konuk oldu.

İşte Topaloğlu'nun açıklamaları:

KENDİME ZARAR VERİYORUM

-Dağ başında doğdum. 13 kardeşiz. Ormanlarda Tarzan gibi büyüdüm. Anneme düşkün bir çocuktum. Hala öyleyim. Annem vefat ettiğinde en üzgün olduğum gündü. Babamda iyi bir adamdı.

-Beni çabuk kandırıyorlar. Hemen inanırım. Buda bana zarar veriyor. Kendime zarar veriyorum.

-Kendimden çok ailemi düşündüm. Kendime ev almadım. Kardeşlerime yatırım yaptım. Buna rağmen yine de kimseye yaranamadım.

KARDEŞİME GÜVENDİM 100 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİM

-Kardeşime güvendim. Prestij müzik ile ilgili imza yetkisi verdim. Kardeşim iyi biri onu da kandırdılar ve bugünün parasıyla 100 milyon dolar zarar ettim.

PRESTİJ MÜZİK YOK OLDU

Prestij müzik yok oldu. Kimseye güven duymayacaksın.

EROL BÜYÜKBURÇ SEN UZAYLISIN DEDİ

-Rahmetli Erol Büyükburç sen uzaylısın dedi. Basın taktı bu uzay olayına. İnsanlar sevdi.

-Medyaya faydası oldu ama benim sanatıma zarar verdi. Ben iyi bir sanatçıyım.

-Annenizi ata bilin. Babanıza saygı duyun. Hayatınızda saygıyı arttırın. Sevgi kendiliğinden gelir. Allah kadına doğurganlık vermiş. En yüce mertebe.