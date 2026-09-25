Murat Ceylan Wish tarzını değiştirdi

Murat Ceylan Wish’in yeni şarkısı “Kanlı Aşk”, 26 Eylül’de tüm dijital müzik platformlarında müzikseverlerle buluşuyor.

Murat Ceylan Wish, “İyi Köpek”in ardından üçüncü albümünün ikinci teklisi “Kanlı Aşk” ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. İlk şarkıda birlikte çalıştığı ekiple yeniden kamera karşısına geçen Wish, yeni klibi için imajını baştan aşağı değiştirirken, şarkının karanlık dünyasını güçlü sinematografik ve sanatsal referanslarla buluşturuyor.

Adıyla romantik bir hikâyeyi çağrıştıran “Kanlı Aşk”, aslında yalnızca kadın-erkek ilişkisini değil; insanın tutkuyla bağlandığı, uğruna yaralandığı, değiştiği ama tüm bunlara rağmen vazgeçemediği her şeyi anlatıyor. “Aşk” bu kez bir kişiden çok, insanın kendisini adadığı ve kimi zaman bedel ödediği tutkuların metaforuna dönüşüyor.

Söz ve müziği Murat Ceylan Wish’e ait olan “Kanlı Aşk”ın prodüktörlüğünü Umut Er üstlenirken, şarkının aranjesini Murat Ceylan Wish ve Umut Er birlikte yaptı. Kayıt sürecinde ise Yüksek Sadakat grubunun sevilen şarkılarında imzası bulunan klavyeci ve müzisyen Uğur Onatkut yer aldı. Onatkut’un müzikal dokunuşları, parçanın rock ve alternatif rock çizgisini güçlendirdi.

JOKER’DAN MICHELANGELO’YA, CONSTANTINE'E GÖZ KIRPAN KLİP

“Kanlı Aşk”ın klibi ise müziğin karanlık atmosferini sanat ve sinema tarihinden ikonik görüntülerle tamamlıyor. Joker’dan Michelangelo’nun “Âdem’in Yaratılışı”na ve “Constantine” filmine göz kırpan klip, klasik bir hikâye anlatmak yerine yaratılış, düşüş, tutku ve dönüşüm kavramlarını aynı görsel evrende buluşturuyor.

Klibin en dikkat çekici anlarından birinde Wish, Heath Ledger’ın unutulmaz Joker yorumundan izler taşıyan makyajıyla bambaşka bir görünüme bürünüyor. Michelangelo’nun “Âdem’in Yaratılışı” eserindeki ikonik kompozisyon yeniden yorumlanırken, “Constantine” filmindeki Lucifer’ın unutulmaz iniş sahnesine yapılan gönderme ise klibin karanlık ve teatral atmosferini güçlendiriyor.

Beyaz bir stüdyoda, siyah bir ipe bağlı şekilde yukarıdan aşağıya inen Wish’in görüntüleri; siyah ve beyazın sert karşıtlığıyla yaratılış ve düşüş fikrini aynı karede buluşturuyor. Böylece “Kanlı Aşk”, yalnızca yeni bir şarkı değil, Murat Ceylan Wish’in albüm boyunca kurduğu görsel hikâyenin de yeni ve daha karanlık bir bölümüne dönüşüyor.

Murat Ceylan Wish’in üçüncü albümünün ikinci teklisi “Kanlı Aşk”, 26 Eylül’de tüm dijital müzik platformlarında yayında.