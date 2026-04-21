Mine Koşan uzun süre sonra döndü

Mine Koşan, yeni projeleriyle müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sanatçının Toprak Olacak ve Selamı Var adlı iki şarkısına çekilen klipler, Semp Music etiketiyle yayınlanacak. Yapımcılığını Sedat Kunduracı’nın üstlendiği proje, şimdiden merak uyandırdı.



Klip çekimlerinde basın mensuplarıyla buluşan Mine Koşan, “Güzel parçalar olacaklarından eminim, inşallah dinleyicilerimiz de beğenirler. Onların da kendilerini yakalayacakları yerler olduğunu düşünüyorum” dedi. Uzun süredir ortalıkta pek fazla gözükmeyen sanatçı, bundan sonra artık beni göreceksiniz diye vurguladı. Neden yok olduğu sorulduğunda ise “Ara vermedim aslında, stil bir hayatım olduğundan dolayı pek de fazla gece hayatım yok. Birkaç arkadaşımın etkinliğine katılmıştım, Cansever için düzenlenen geceye, Gonca Vuslateri’nin film galasına. Onun dışında pek fazla çıkamıyordum, biraz uzak kaldım, seyredeyim bakayım kim ne yapıyor gibi oldu aslında” dedi.



Son yıllardaki müziğin durumu ile ilgili düşünceleri sorulduğunda ise iyi durumda olmadığını, değerli sanatçıların müziğe can vermeye çalıştığını söyledi. 78 yılında kendisinin de Mısır’da Türk sanat müziği ile ilgili bir çalışma yaptığını, o dönem çok değer verilmese de daha sonrasında konservatuvar eğitimlerinde örnek olarak gösterildiğini söyleyen Mine Koşan, dinleyicinin de kendisini özlediğini düşündüğünü dile getirdi. Hayatınızın film olmasını ister misiniz, böyle bir düşünceniz var mı sorusuna “Olursa hayır demem, ben kendimi de oynayabilirim, gençliğimi de Gonca Vuslateri oynayabilir” yanıtını verdi.



Mine Koşan, “Pişmanlıklarınız oldu mu?” sorusuna ise “Mesleğimi çok severek yaptığım için benim üzüntüm olabilir, pişmanlığım olamaz. Daha iyi yerlerde dinleniyor olabilmek olurdu kendimi, onun dışında bir pişmanlığım yok çok şükür” dedi.