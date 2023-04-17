Mett Hotel & Beach Resort Bodrum, dünya çapında ünlü Türk markalarını misafirleri ile buluşturmak için sabırsızlanıyor

Dünyanın önde gelen turizm yatırım gruplarından Sunset Hospitality Group’un markası METT Hotels & Resorts’un Türkiye’de açtığı ilk oteli olan METT Hotel & Beach Resort, Bodrum, yenilenen mağazaları ile misafirlerine ünleri artık dünyaya taşınan birbirinden başarılı markaları sunacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Yaşamın sunduğu güzellikleri kutlayan, modern minimalist tasarımı, telaşsız, Akdeniz’in sade ve neşeli yaşam tarzından ilham alan METT Bodrum, mayo, bikini, mücevher, gözlük, şapka, mum ve daha birçok ürün yelpazesini bünyesinde barındıran mağazası ile uluslararası misafirlerini lokal markalarla buluşturmaktan gurur duyuyor.

Daha önce Madonna, Kate Winslet, Beyoncé ve Cate Blanchett gibi dünyaca ünlü isimlerin de tercihi, adını dünya çapında duyurmuş dünyanın ilk tılsım mücevher markası Bee Goddess, Los Angeles, New York, Londra, Paris, Capri, Ibiza, Dubai gibi dünyanın en gözde şehirlerinin en prestijli mağazalarından sonra METT Bodrum lobi mağazasında misafirlerle buluşuyor.

Yaz tatillerinin olmazsa olmazı, hem kadınlar hem erkekler için plaj giyim opsiyonları da lobi mağazasında yerini alıyor. Moeva, Sand & Blue ve Monsegno ile METT Bodrum misafirleri otelin sunduğu benzersiz deniz keyfini katlıyor.



Atelier Petites Pierres, Candela, Happily Ever Paper markalarıyla misafirlerine takı, mum ve kırtasiye alışverişi seçeneği de sunan lobi mağazası, eksiksiz bir tatil deneyimi için tüm ihtiyaçlarınızı sunuyor. Geçmişin incelikli adetlerine çağdaş yorumlar getiren Etem Ruhi ile METT Bodrum, misafirlerini eşsiz kokular ile tanıştırıyor.





Lobi mağazasında bulunan bir diğer marka olan Dilara Acar, misafirlerin yaz tatilinde ihtiyaçları olabilecek; terlik, şapka ve çanta gibi ürünleri şık tasarımlarıyla beraber lobi mağazasında buluşturuyor.



Olivia Palermo’nun da sık sık kullandığı Mehry Mu ve Bodrum’da doğan, tamamen el yapımı ve yerli üretim olan Lovecan çanta tasarımları da lobi mağazasında yer alan diğer markalar arasında bulunuyor.



Yaz aylarının bir numaralı vazgeçilmezlerinden olan güneş gözlüklerini de unutmayan METT Bodrum, misafirlerini lobi mağazasında Emre Optik ile dünyaca ünlü markaların gözlük koleksiyonları ile buluşturarak onlara çeşitli seçenekler sunuyor.



Bünyesindeki birbirinden değerli markaları ile olan METT Hotel & Beach Resort, Bodrum’un içindeki mağazalar20 Nisan’dan itibaren alışveriş severleri ağırlamayı bekliyor.



METT Social Living’in sunduğu güzellikleri birlikte keşfetmek!



METT Hotel & Beach Resort Bodrum’un bünyesinde yer alan Isola Manzara Gardens, şık ve rahat ortamıyla konuklara adeta bir İtalyan Rüyası yaşatıyor. İtalya’nın mutfak geleneklerini aperitivodan akşam yemeğine kadar özenli bir biçimde yansıtmayı ilke edinen Isola Ristorante, ev yapımı makarnalar ve İtalyan klasiklerinden oluşan menüleri ile eşsiz bir gastronomik şölene imza atıyor. Misafirlerini kendi yorumu ile hazırladığı sofistike İtalyan mutfağıyla karşılayan Isola, METT Hotel & Beach Resort’ta göz alıcı Bodrum ve Bodrum Kalesi manzarası ile bu yazın da vazgeçilmez adresleri arasında.



Bodrum’un en güzel plajlarından birinde, Mavi Bayraklı masmavi denizi ile FOLIE Restaurant & Sea, Fransızca'da 'delilik' anlamına gelen benzersiz konseptiyle geleneksel “beach club” klasiğini yıkıyor. Yükseltilmiş şezlong platformu ve şık Akdeniz mutfağı restoranı ile iki muhteşem ayrıcalık sunan FOLIE, Bodrum’un kartpostal güzelliğindeki manzarasını benzersiz lezzetleri ile kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Sadece en iyi malzemeleri kullanarak Akdeniz mutfağının çok sevilen klasiklerine yenilikçi bir yorum getiren restaurant, kapsamlı bir şarap ve içecek seçkisi ile misafirlerine sonsuz mavi ufkun ve büyüleyici manzaranın yanında eşlik ediyor. Hafta içi DJ performansları ve hafta sonları gerçekleşen cabaret showları ile FOLIE, bir sahil partisi cennetine dönüşerek, heyecan verici bir keşif sunuyor.



En iyi DJ setleri ve ilham verici kokteylleri ile nefes kesici Bodrum manzarasına eşlik eden ATTIKO, Pan Asya lezzetlerini METT Hotel & Beach Resort’un keyifli tesisinde misafirlerin beğenisine sunuyor. İyi müzik ile benzersiz lezzetlerini harmanlayan ATTIKO, konuklarına kusursuz bir akşam fırsatı yaratıyor.



METT Hotel & Beach Resort Bodrum, konuklarını 20 Nisan tarihi itibariyle METT Social Living ile yenilenmeye davet ediyor.