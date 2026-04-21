Meryem Beyza Er’den dikkat çeken ilk!

Beyazperdede adından söz ettirmeye hazırlanan “Öğle Değil”, daha yapım aşamasındayken birden fazla “ilk” ile dikkat çekiyor. Ödüllü yönetmen Meryem Beyza Er’in Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçireceği yeni bağımsız uzun metraj filmi; hem Kayseri’de çekilecek ilk uzun metraj yapım olması hem de 12 Punto 2026 finalistleri arasında yer alan tek kadın yönetmen olmasıyla öne çıkıyor.

Cast çalışmalarına başlayan yönetmen, kasım ayında sete çıkmaya hazırlanıyor.

Kayseri’de çekilecek film, yalnızca hikâyesiyle değil, şehrin doğal ve kültürel zenginliklerini sinema aracılığıyla görünür kılma hedefiyle de dikkat çekiyor. Projenin bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor. Başarılı yönetmen, “Bu filmi, çekmiş olmak için değil; söyleyecek sözüm olduğu için çekiyorum” diye konuştu.



Senaryosunu Mert Selek’in kaleme aldığı, yapımcılığını Kum Film’in üstlendiği film; hayallerini bastırarak evliliğe teslim olmuş bir kadının hikâyesine odaklanıyor. Psikolojik çöküşler ve kimlik arayışı arasında sıkışan karakter, hayatındaki hiçbir kabullenişin aslında sandığı gibi olmadığını fark ediyor.

Bağımsız sinemaya yeni bir soluk getirmesi beklenen “Öğle Değil”, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken üretim süreciyle şimdiden merak uyandırıyor.