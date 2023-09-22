Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz hakkında ilk kez konuştu!

Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz hakkında ilk kez konuştu! İşte detaylar...

Mert Yazıcıoğlu, Karaköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.


Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Yazıcıoğlu, "Güzel gece geçirdik. Yaz bitti çalışmaya devam edeceğiz. Eğlendik ve dinlendik" dedi.


Geçtiğimiz aylarda ayrılık yaşadığı sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile ilgili ilk kez konuşan Yazıcıoğlu, "Bunlar her insan arasında olabilen normal şeyler. Hiç bulandırmaya gerek yok. Anlaşamadığımızı fark ettik ve saygı çerçevesinde bir ayrılık kararı aldık" diyerek konuya açıklık getirdi. İçeride eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile pişti olduğunda dair sorulara ise yanıt vermeden aracına binerek oradan ayrıldı.

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Mert YazıcıoğluDilan Çiçek Deniz

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