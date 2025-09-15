Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’i başrollerinde buluşturan Bize Bi’şey Olmaz dizisinden ilk kare yayınlandı

Bu sezon yayınladığı yeni lokal içeriklerle dikkatleri üzerine çeken Disney+’tan bomba bir aşk dizisi geliyor. Başrollerinde son dönemlerin dikkat çeken başarılı genç oyuncuları Mert Ramazan Demir ile Miray Daner’i bir araya getiren MF Yapım imzalı 8 bölümlük dizi ‘Bize Bi’şey Olmaz’ın çekimleri başladı.



The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+, lokal içeriklerine bir yenisini daha ekliyor. Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığında MF Yapım imzası taşıyan, başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’i buluşturan 8 bölümlük dizi ‘Bize Bi’şey Olmaz’ın senaryosunu Pınar Bulut kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ve büyük ilgi gören ‘Dünyayla Benim Aramda’ dizisinin dünyasından yola çıkarak hazırlanan ‘Bize Bi’şey Olmaz’ın kadrosunda ayrıca Yüsra Geyik, İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay Sercan Badur, Derin Beşikçioğlu, Yılmaz Bayraktar ve Ece Sükan gibi başarılı isimler yer alıyor.

Birbirlerine günle gece kadar zıt iki insan olan Lal ve Aktan, günün birinde birbirlerine aşık olurlar. Hayatlarındaki her şey, herkes bu ilişkiye karşı olsa da, onlar bir türlü birbirlerinden kopamazlar. Hem mükemmeldir aşkları, hem de korkunç derecede yıkıcı. Hem masal gibidir hem de kabus gibi. Yaşanan onca şeyin içinde birbirlerinden kopmak için her şeyi deneseler de aşkları bir türlü bitmez. ‘Bazı aşklar neden bitmiyor?’ sorusuna cevap arayan dizi ‘Bize Bi’şey Olmaz’, izleyicileri aşkın farklı halleriyle yüzleştirecek. İstanbul’da çekimleri devam eden dizi yakında Disney+’ta izleyicilerle buluşacak.