Memorial doğuma hazırlık kursları başlıyor

Sağlıklı bir doğum deneyimi yaşamaları ve annelik sürecine güvenli bir başlangıç yapmaları amacıyla düzenlenen kurslar, aileleri ebeveyn olma yolculuğunda birçok konuda bilgilendiriyor. Tüm anne-baba adaylarının, her türlü sorunun yanıtını bulabileceği kurslarda, uzman doktorlar tarafından bu süreçteki kaygıları azaltmanın yolları paylaşılıyor.

Mutlu bir gebelik ve sağlıklı bir doğum dönemi geçirmek isteyenler; gebelik süresince dikkat edilmesi gereken hususlardan, gebelikte vücutta oluşacak değişikliklere, doğuma hazırlık sürecinden lohusalık dönemine kadar pek çok ayrıntı hakkında bilgi sahibi oluyor. Annelik ve bebek bakımı hakkında merak edilenlerin yanı sıra ebeveynlerin duygusal ve zihinsel olarak da doğuma hazır olmalarını sağlayacak bilgiler de psikologlar tarafından katılımcılara aktarılıyor.

Tüm anne ve baba adayları Memorial Doğuma Hazırlık Kurslarına katılmak için 444 7 888 veya mmr.al/dogumahazirlik web sitesi üzerinden ücretsiz olarak kayıt yaptırabilecekler. Kurslara katılan anne adaylarına ise program sonunda katılım belgesi verilecek.

Program:

Memorial Ataşehir Hastanesi

Başlangıç Tarihi: 25 Ocak Perşembe

Bitiş Tarihi: 1 Şubat Perşembe

Tarih: Perşembe günleri (2 hafta boyunca)

Saat: 18.00-20.00

Yer: Memorial Ataşehir Hastanesi Konferans Salonu

Bilgi ve kayıt için: 444 7 888

Katılım ücretsizdir…

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Başlangıç Tarihi: 27 Ocak Cumartesi

Bitiş Tarihi: 3 Şubat Cumartesi

Tarih: Cumartesi günleri (2 hafta boyunca)

Saat: 11.00-15.00

Yer: Memorial Bahçelievler Konferans Salonu

Bilgi ve kayıt için: 444 7 888

Katılım ücretsizdir…