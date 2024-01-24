Memorial doğuma hazırlık kursları başlıyor

Anne olmaya hazırlanan her kadın, bedeninde yeni bir yaşamın oluşumunu öğrendiği o ilk andan itibaren heyecanlı bekleyiş içine giriyor.  Anne adaylarının en özel anlarından biri olan gebelik serüveninde, ailelerin doğum sürecinde bilinçli kararlar almalarını sağlamak, endişeleriyle başa çıkmak ve kendine olan güveninin artmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen Memorial Doğuma Hazırlık Kursları, tüm anne-baba adaylarının katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Sağlıklı bir doğum deneyimi yaşamaları ve annelik sürecine güvenli bir başlangıç yapmaları amacıyla düzenlenen kurslar, aileleri ebeveyn olma yolculuğunda birçok konuda bilgilendiriyor. Tüm anne-baba adaylarının,  her türlü sorunun yanıtını bulabileceği kurslarda, uzman doktorlar tarafından bu süreçteki kaygıları azaltmanın yolları paylaşılıyor.

Mutlu bir gebelik ve sağlıklı bir doğum dönemi geçirmek isteyenler; gebelik süresince dikkat edilmesi gereken hususlardan, gebelikte vücutta oluşacak değişikliklere, doğuma hazırlık sürecinden lohusalık dönemine kadar pek çok ayrıntı hakkında bilgi sahibi oluyor. Annelik ve bebek bakımı hakkında merak edilenlerin yanı sıra ebeveynlerin duygusal ve zihinsel olarak da doğuma hazır olmalarını sağlayacak bilgiler de psikologlar tarafından katılımcılara aktarılıyor.

Tüm anne ve baba adayları Memorial Doğuma Hazırlık Kurslarına katılmak için 444 7 888 veya mmr.al/dogumahazirlik web sitesi üzerinden ücretsiz olarak kayıt yaptırabilecekler. Kurslara katılan anne adaylarına ise program sonunda katılım belgesi verilecek.

Program:  

Memorial Ataşehir Hastanesi
 Başlangıç Tarihi: 25 Ocak Perşembe
 Bitiş Tarihi: 1 Şubat Perşembe
 Tarih: Perşembe günleri (2 hafta boyunca)
 Saat: 18.00-20.00
 Yer: Memorial Ataşehir Hastanesi Konferans Salonu
 Bilgi ve kayıt için: 444 7 888
 Katılım ücretsizdir…  

Memorial Bahçelievler Hastanesi
 Başlangıç Tarihi: 27 Ocak Cumartesi
 Bitiş Tarihi: 3 Şubat Cumartesi
 Tarih: Cumartesi günleri (2 hafta boyunca)
 Saat: 11.00-15.00
 Yer: Memorial Bahçelievler Konferans Salonu
 Bilgi ve kayıt için: 444 7 888
 Katılım ücretsizdir…

 

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