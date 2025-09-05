Melis İşiten'den eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile itiraf

Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programının yeni bölüm konuğu “Zaten Şov” programıyla izlediğimiz oyuncu Melis İşiten oldu. İşiten, kırmızı koltukta hayat hikayesini, Uraz Kaygılaroğlu ile evlenme boşanma dönemini ve yaşadığı kaza dönemini samimiyetle paylaştı.

Psikoloji alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra medya ve yeni medyada psikolojik içeriklerle toplumsal yaralara da parmak basan, gösterileriyle binlerce kişiyle ‘dertleşen’ Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis her hafta konukların bilinmeyenlerini, çarpıcı hayat hikayelerini ele almaya devam ediyor.



Gökhan Çınar, Katarsis koltuğunda bu hafta ünlü oyuncu Melis İşiten’i ağırladı. İşiten, programın başında yalnız ve tek başına nasıl güçlü olabildiğini bulmaya çalıştığı bir dönemde olduğunu söyledi.

Melis İşiten’in de aralarında olduğu 'Baş Belası' adlı tiyatro oyunu ekibinin, 21 Kasım 2022'de turne dönüşü Amasya'da yaptığı kazada; Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu yaşamını yitirmişti. İşiten, “Kazadan sonra bambaşka bir Melis oldum. Hiç farkında değildim kazadan önce o kadar güzel bir hayatım olduğunu” dedi ve şunları ekledi:

"Kaza anında ben hiç bilincimi kaybetmedim. O gün biz başka bir yerde kalacaktık, o gece yola çıkmayacaktık. Bir tek ben oteli beğenmedim ve Tolga beni orada kaldırmak istemediği için biz yola çıktık. 'Sen burada uyuma, 45 dakika yol yapalım. Sen burada rahat uyuyamazsın, duş alamazsın' dediği için yola çıktık. O yüzden de şimdi hayatta veda etmekten zorlanıyorum."

İşiten, programda Uraz Kaygılaroğlu ile olan boşanma dönemini anlatırken şunları söyledi: “Birbirimizi çok seviyoruz, gene bir gün dünyaya biriyle evlenmek için gelsem ve çocuk yapsam o Uraz olurdu. Böyle ayrılınca hiç öfkelenecek bir şeyin olmuyor.”

Gökhan Çınar’ın anne olmak isteğin miydi sorusuna ise “Anne olmak hiç hayalim değildi ama Uraz’dan çocuk sahibi olmak ile ilgili hayalim vardı” dedi.

Programın ‘Ya Öyle Olmasaydı’ kısmında “Uraz’la tanışmasaydım çok sıkıcı bir hayatım olurdu” dedi ve “Boşanmasaydım sıradan bir kadın hikayem olurdu, boşandığım için daha güçlü bir kadın hikayem oldu” ifadelerini kullandı.