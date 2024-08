Mehmet Ali Erbil'den Gülseren Ceylan itirafı!

Ünlü modacı Pınar Kerımoglu‘nun her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konu ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve genç sevgilisi Gülseren Ceylan oldu ilişkileri hakkında bomba açıklamalar yapan ikili gündemi sarsıcak sözler söylediler. Pınar Kerimoğlu'nun sorularını yanıtlayan şovmen bir süredir birlikte olduğu genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile imam nikahı kıydıklarını açıkladı. İlk defa bir kadın ile imam nikahı ile evlendiğini söyleyen Erbil, "Zaten evli gibiyiz her şey çok güzel gidiyor. Gülseren istedi nikah olmasını ben de tamam dedim nikahı yaptık" şeklinde konuştu.



ACUN'A ZEYTİN DALINI UZATTIM DÖNMEDİ

Bir süre önce Acun Ilıcalı ile polemik yaşayan ve araları açılan Erbil, Kerimoğlu'nun, "Şu an görüşüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Fenerbahçe yönetime girince ben büyüğü olarak ona zeytin dalı uzattım. 'Fenerbahçe birleştiricidir' dedim ama hiçbir şekilde dönüş olmadı. Acun aslında beni çok severdi zamanında benim evime girmiş röpörtaj yapmış yurt dışına her çıktığında bana hediye getiren birisiydi ama barışmıyorsak da çok da tınımda boşver" cevabını verdi.



HASAN CAN, CEM YILMAZ İLE ASLA MUKAYESE EDİLMEZ

Pınar Kerimoğlu'nun sorularını yanıtlayan başarılı şovmen son dönemde çok konuşulan Cem yılmaz Hasan Can Kaya polemiği ile ilgili de konuştu. Hasan can ı bir kaç kez izlediğini söylenen Erbil, "Hasan Can, asla Cem Yılmaz ile mukayese edilemez Cem Yılmaz'ın kulvarı ap ayrı ama öbür arkadaş için bir şey diyemiyorum çünkü hiç izlemedim tam anlamıyla" şeklinde konuştu.



AİLESİ BENİMLE BİRLİKTE DİYE GÜLSEREN İLE GÖRÜŞMÜYOR

Erbil, sevgilisinin ailesi ile de aralarının bozuk olduğunu ve bu yüzden hiç bir araya gelip tanışamadıklarını söyledi. Şovmen, “Gülseren'in ailesi ile tanışmadım çünki bizim ilişkimiz başladıktan sonra onlar konuşmamaya başladılar biz evlensek bile onlar Gülseren ile barışmazlar. O yüzden hiç tanışmaya da gerek kalmadı” şeklinde konuştu



MEHMET ALİ'YE MASAJ YAPIYORUM

Pınar Kerimoğlu'nun sorularını yanıtlayan Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan’ın evdeki bana masaj yapan çalışanı çıkarttırdığını ve ona kendisini masaj yaptığını söyledi. Konu ile ilgili konuşan Ceylan, "Benden masaj istesin yanımdayken başkasının ona dokunmasına masaj yapmasına sinir oluyorum. Evde çalışan masörler vardı hepsini kovdururum ben kendim ayaklarına masaj yapıyorum" şeklinde konuştu.



MEHMET ALİ'DEN ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM

Kerimoğlu'nun sorularını yanıtlayan popülerle çift, yaklaşık bir yıldır devam eden ilişkilerini de anlattı. Ceylan, "Hayatımda ilk defa bir erkekten çocuk hayalim oldu. Ben normalde gezen tozan bir insandım ama şuan ev hanımı oldum tamamen. Ben Mehmet Ali'yi bilerek ilişkiye başladım eski eşlerini çocuklarını biliyorum evlenmek istemezse de haklıdır ama ileride ben Mehmet Ali Erbil'den kesinlikle çocuk yapmak istiyorum. Evlenmek için evlilik sözleşmesi isterse bile imzalarım kaç yaşında adam kim bilir eski ilişkilerinde neler yaşadı, düşünmeden imza atarım" şeklinde konuştu.