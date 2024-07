Maxx Royal Girişimi ile Caviar Kaspia Bodrum'da

03.07.2024 02:16

1927'den beri Paris'in en lüks, ikonik ve dünyaca ünlü restoranı olan Caviar Kaspia, Los Angeles, Londra ve New York'taki açılışlarıyla yakaladığı uluslararası başarının ardından dünyada ilk resort restoranını Maxx Royal Bodrum Resort’da “Kaspia by the Sea” konsepti adı altında açtı.