Maxx Royal Girişimi ile Caviar Kaspia Bodrum'da

Bodrum'a dünyanın en prestijli gastronomi markalarını getiren Maxx Royal Bodrum’da açılan Caviar Kaspia da Türkiye’ye ilk kez giriş markalar arasında bulunuyor.

Maxx Royal vizyonu ile Türkiye’de de ilk olacak deneyim, markanın uluslararası açılımında önemli bir kilometre taşını oluşturuyor ve Bodrum'un ışıltılı koyunun ortasında Fransız haute cuisine lezzetlerini lüks ve zarafetin simgesi olan bir atmosferde sunuyor.

Denizin mücevherlerini tadın!

Dünyaca ünlü Caviar Kaspia, başrolüne havyarı koyduğu lezzetleriyle Paris’te yarattığı benzersiz deneyimleri Bodrum’a taşıyor. Caviar Kaspia şefleri havyarın kendine has, siyahtan kırmızıya uzanan renkleriyle dolu bir sofraya davet ediyor. Caviar Kaspia’nın imza yemekleri niteliğinde olan “Geleneksel Norveç Somon Fümesi”, “Kraliyet Yengeç” ve “Fırın Patates Üstü Havyar”, misafirlerine ayrıcalıklı bir deneyim yaşama imkanı sunuyor.

Restoranın her noktası nefes kesici deniz manzaraları sunarken, mekanın gerçek bir mücevheri olan Bar, gelenek ve modernliği harmanlayan görkemli bir ortamında havyar eşliğinde muhteşem kokteyller servis ediyor. Kaspia mavisinin baskınlığı ve asil malzemelerin karışımı gibi iç tasarım detayları, Ege Denizi'nin büyüleyici atmosferini çağrıştırıyor.

Yat/tekne sahipleri için ayrıcalıklı bir deneyim

Yatçılığın yazlık ruhundan esinlenen restoran, sıcak ve sofistike bir ambiyans yaratmak amacıyla her ayrıntıyı hem otel misafirleri hem de yatla gelen ziyaretçileri için titizlikle düzenledi. Yat/tekne sahipleri de özel bir iskele aracılığıyla deniz üzerinden restorana ayrıcalıklı erişimin keyfini çıkarabilecek ve bu keyif anını kendi teknelerinde de yaşayabilecekler.

Caviar Kaspia CEO'su Ramon Mac Crohon, “Yeni markamız 'Kaspia by the Sea'nin lansmanı ile Caviar Kaspia ile bir kez daha ufkumuzu genişletiyoruz. Bodrum’da ilk kez yer alacak Caviar Kaspia, Türkiye kıyılarının yeni şık simgesi olmaya hazırlanıyor. İster otel sakinleri ister koyda gezinen yat tutkunları olsun, seyahat eden seçkin bir komüniteye ultra, premimum bir deneyim sunmak için çok heyecanlıyız. Ege Denizi'ne bakan bu yeni cennette deniz kenarında yaşama tutkumuzu paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Caviar Kaspia'nın özü: misafirlerimize olağanüstü yerlerde anılar yaratma fırsatı sunmaktır.” diye belirtti.

Riviera yaşam tarzının zamansız zarif tasarımı

Açıldığı her ülkenin dünya moda haftalarında moda ikonlarının buluşma noktası olan Caviar Kaspia’nin Bodrum’daki açık hava teras konseptindeki restoranı ödüllü global tasarım ofisi Beau Bow'un kurucusu ve iç mimar Alexis Mabille tarafından tasarlandı. Restoran, Kaspia by the Sea” konsepti adı altında, Riviera yaşam tarzının zamansız zarafetini yansıtıyor.