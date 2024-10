Maximiles Black 36. The Bodrum Cup’ta şampiyonlar belli oldu

“Kazanmaya Yeken Aç” ana temasıyla denize açılan yelkenciler, beş gün boyunca hem kıyasıya bir rekabet içinde yarıştı hem de eğlendi. Emeklerin karşılığı ise Bodrum’un yeni mekanı Halikarnassos’ta yapılan ödül töreninde alındı. Maximiles Black 36. The Bodrum Cup’ın şampiyonları;

Maximiles Black The Bodrum Cup – Gara Poşet Maximiles Black The Bodrum Cup Challenge Kupası – Daima Anadolu Sigorta The Bodrum Cup 36. Yıl Özel Kupası – Sallyna Opet Cruiser Kupası – Anadolu Hayat Emeklilik Pupa Maximiles Black The Bodrum Cup Bodrum’un En Hızlısı (12 mil) – Sallyna

MAXİMİLES BLACK THE BODRUM CUP DÜNYAYA AÇILIYOR

36. kez başarıyla tamamlanan Maximiles Black The Bodrum Cup, dünya çapında yapılacak tanıtım ile yurt dışı pazarına daha fazla açılacak ve Bodrum’un en güzel dönemlerinden biri olan Ekim’de de sezonun devam etmesini sağlayacak.

Her yıl ekim ayının üçüncü haftasını deniz festivaline çeviren Maximiles Black 36. The Bodrum Cup, 21-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. 100’e yakın yelkenlinin yarıştığı, organizasyon ekipleri ile birlikte her gün yaklaşık 200 teknede, 15 bin kişinin denize açıldığı Maximiles Black 36. The Bodrum Cup, bir hafta boyunca heyecan fırtınası estirdi. Yarış heyecanından eğlenceye, ekonomiden eğitime, sağlıktan çevre koruma ve sosyal sorumluluğa kadar birçok alanda yapılan etkinlikler ilgiyle takip edildi. Bu yıl ilk kez Youtube’ta ve Instagram’da yapılan ve yelken dünyasının tanınan isimlerinden Edhem Dirvana’nın yönettiği canlı yayınlarla yarış heyecanına bütün dünya ortak oldu.

Şişecam tarafından özel olarak hazırlanan beş büyük kupa, beğeni topladı. Ödül töreninin finalinde sahneye çıkan Mert Demir ise tüm katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “Bugüne kadar üzerine yüklenen her misyonu başarıyla yerine getiren The Bodrum Cup, önümüzdeki yıldan itibaren dünyada çok daha fazla ses getirecek ve Bodrum turizmine daha fazla katkı sağlayacak. The Bodrum Cup’ı bir ürün haline getirerek yurt dışı pazarına açmak ve sezonu daha da uzatmak en büyük hedefimiz dedi.” dedi.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, “36 yıldır aralıksız devam eden The Bodrum Cup, Türkiye’de sürdürülebilir başarı için gösterilebilecek en iyi örneklerden biri haline geldi. Bu konuda bize her zaman destek olan sponsorlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Onların sayesinde hem Bodrum’a hem de ülkemize daha fazla değer katıyoruz.” dedi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, sporun hem bireysel hem de toplumsal sağlığa ve gelişmeye önemli katkı sağladığı bilinciyle satrançtan yelken ve bisiklete kadar birçok spor dalını ve organizasyonunu desteklediklerini belirterek, “Maximiles Black The Bodrum Cup’ın paydaşı olarak yelken sporunun yaygınlaşmasına, Bodrum’un ve ülkemizin turizmi potansiyelinin güçlenmesine ve denizlerimizin korunmasına yönelik farkındalığın artmasına olanaksunduğumuza inanıyoruz. Kuruluşumuzun 100. yılında, The Bodrum Cup’ın isim sponsorluğunu ikinci kez üstlenmek bizim için çok kıymetli. Maximiles Black 36. The Bodrum Cup boyunca bizi benzersiz görüntülerle buluşturan yelken tutkunlarına, The Bodrum Cup organizasyon komitesine ve etkinliğin her aşamasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.” dedi.

OPET Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ayşenur Aydın, “Türkiye’nin en sevilen akaryakıt markası (lovemark) seçilen OPET olarak, her yıl binlerce denizci ve deniz tutkununu bir araya getiren, Akdeniz’in en büyük festivali Maximiles Black The Bodrum Cup’ı altı yıldır desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Ülke turizminin desteklenmesi ve denizlerin korunması amacıyla düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup süresince ülkemiz doğasının ve koylarının güzelliğine tekrar tanıklık etme fırsatı bulduk. Toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik projeleriyle özdeşleşmiş bir marka olarak ülkemizin bu alanlarda tüm dünyaya tanıtılması ve koylarımızın korunması için katkı sunmak, bu alanda farkındalık yaratmak bizim için büyük önem taşıyor. Yarışa katılan yelkencilerimize, organizasyon komitesine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 29 Ekim’e sayılı günler kala sizlerin nezdinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılını kutluyorum” dedi.

Türkiye İş Bankası’nın kart markası Maximiles Black’in isim sponsoru olduğu The Bodrum Cup’ın; ana sponsoru Opet; platin sponsorları Amerikan Hastanesi, Anadolu Sigorta, Four Seasons Hotel İstanbul, Metro Türkiye; gold sponsorları Ağanlar, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, İş Yatırım, Radisson Collection Bodrum, Setur Marinas oldu. Maximiles Black 36. The Bodrum Cup’a; Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi de destek verdi.

