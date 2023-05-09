Marmaris’e ünlü akını olacak

Yeşil ile mavinin en güzel birleşme noktasında yer alan Baldan Suites'da sezona çok özel bir davetli grubuyla ‘merhaba’ dedi.

Otelin konukları arasında ünlü finansçı Gökmen İlhan, Soho Klinik Dr. Hakan Budak,Beşiktaş Gönüllüler Derneği Başkanı İbrahim Şar, Alaçatı Tashmahal otelleri sahibi Burak Özgürol ve Chengen Ülkeleri Turizm Gelişme Derneği Başkanı Gürcan Sırma vardı. Baldan Suites Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akbal ve Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Akbal ünlü iş adamlarıyla sezon açılışını yaparken turizmin geleceği konuşuldu. Akbal Kardeşler bu yıl rezarvasyonların yoğunlukla ünlü isimler tarafından yaptırıldığını dile getirerek ‘Marmaris koyları dizi ve film setlerini aratmayacak, televizyon dünyasının ünlü isimleri yılın yorgunluğunu burada atacak’ dedi.