Manifest’ten dünya standartlarında dev konser

Türkiye’nin müzik grubu Manifest, Ülker Arena’da gerçekleşecek 4 günlük konser serisinin ilk gecesinde 12 bin kişilik seyircisiyle buluştu. 360 derece sahne tasarımı, dev led ekranları, koreografileri ve görsel dünyasıyla dünya standartlarında bir şova imza atan grup, seyircisini gecenin bir parçasına dönüştürdü.

Türkiye’nin müzik grubu Manifest, Ülker Arena’da Hypers ve Focus İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirdiği konserle unutulmaz bir geceye imza attı. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan grup, bu özel gece için hazırlanan taş işlemeli sahne kostümleriyle seyircisinin karşısına çıktı. 360 derece kurulan sahne sistemi ve arena boyunca kullanılan dev led ekranlar sayesinde salonun her noktası konserin enerjisine dahil oldu.

Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Manifest üyeleri, “Bizim için gerçekten çok heyecanlı bir gece. Hazırlığı, sahnesi ve büyüklüğüyle hayal ettiğimizin bile ötesinde bir konser oldu. Ama bu geceyi asıl özel yapan şey binlerce seyircimizle aynı enerjiyi paylaşacak olmak. Onların gücünü daha sahneye çıkmadan hissediyoruz. Bu seriyi sadece konser değil, birlikte yaşadığımız büyük bir deneyim olarak görüyoruz.” dedi. Grup üyeleri ayrıca aylar süren hazırlık döneminde tüm koreografilerin 360 derece sahne düzenine özel olarak yeniden tasarlandığını da anlattı.

HEPİMİZ AJDA HANIM’A HAYRANIZ

Ajda Pekkan ile gerçekleştirdikleri ve yayınlandığı günden itibaren liste başı olan “Hileli” düeti hakkında da konuşan Manifest üyeleri, “Ajda Pekkan gibi bir ikonla aynı projede buluşmak tarif etmesi zor bir deneyimdi. ‘Hileli’nin kısa sürede dünya listelerine girmesi bizim için ayrıca çok değerliydi. Türkçe bir şarkının global ölçekte karşılık bulduğunu görmek gurur verici. Klip çekiminde de inanılmaz profesyonel ve ilham vericiydi. Hepimiz Ajda Hanım’a hayranız.” ifadelerini kullandı.

31 Temmuz’da Kosova’da gerçekleşecek ve Dua Lipa’nın desteklediği Sunny Hill Festival’de sahne almaya hazırlanan Manifest, Dua Lipa’nın kendilerini sosyal medya hesabında paylaşmasının da kendileri için unutulmaz bir an olduğunu söyledi. Grup üyeleri, “Türkiye’den çıkan bir kız grubunun böyle uluslararası platformlarda yer alması bize ayrıca gurur veriyor. Umuyoruz ki bu daha başlangıç.” dedi.

Ülker Arena’da 2 saati aşkın sahnede kalan Manifest en sevilen ve hit olan şarkılarını konser alanını dolduran binlerce seyircisiyle birlikte söyledi. Konser sırasında dev ekranlarda dans eden hayranlarına da yer veren Manifest hayranları da en az grup üyeleri kadar izlemeye değer görüntüler oluşturdu.