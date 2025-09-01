Manifest Kızları TEV Burs Fonu’nu anlattı

Manifest, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile bir araya gelerek “Manifest Kızları Burs Fonu”nu hayata geçirdi. Esin, Hilal, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep, paylaştıkları videoda hem projeyi hem de destek yollarını anlattı.

Manifest, kısa süre önce TEV ile birlikte kurdukları bu fonun, başarılı ancak imkânları sınırlı genç kadınların eğitimlerine devam edebilmeleri için oluşturulduğunu söyledi. Tüm bağışların TEV aracılığıyla bursiyerlere ulaştırıldığını belirten grup üyeleri, kendi gelirlerinden de her ay düzenli olarak fona katkı yapacaklarını ekledi. Ayrıca bazı markalarla iş birlikleri gerçekleştirerek fonun sürdürülebilirliğini sağlamayı planladıklarını açıkladılar.

Dinleyicilerin de katkıda bulunabileceğini vurgulayan Manifest, bunun iki özel yolu olduğunu anlattı:

• Turnenin tüm ayaklarında satışa çıkacak Meet & Greet biletlerinin gelirinin tamamı burs fonuna aktarılacak.

• Eylül ve Ekim aylarında fona en çok bağış yapan 30 kişi, Manifest üyeleriyle özel bir buluşmaya davet edilecek. Bu buluşmada sohbet edilecek, fotoğraf çekilecek ve imzalı ürünler hediye edilecek.

Grup ayrıca, satışa sunulan lisanslı ürünlerin gelirinin de fona aktarılacağını ve marka iş birliklerinde yine fon odaklı projeler geliştireceklerini duyurdu. “Manifest Kızları Burs Fonu ile Türkiye’nin dört bir yanından okumak isteyen, hayallerinin peşinden giden genç kadınlara destek olmak istiyoruz. Her katkı, bir genç kızın yolunu aydınlatacak” diyerek hayran