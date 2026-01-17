Mabel Matiz’den Bostancı’da kapalı gişe konser

Mabel Matiz, Bostancı Gösteri Merkezi’nde Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde, soğuk hava ve yağmura aldırmayan hayranlar salon önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Mabel Matiz, dinleyicilere hitaben, “Bostancı Gösteri Merkezi’nde uzun bir aradan sonra yeniden sahnedeyiz. 3,5 yıl sonra buradayız. Bu atmosferi çok özlemişim. Hoş geldiniz” sözleriyle seslendi. Yoğun ilgi gören konserde salonu dolduran dinleyiciler, sanatçının şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.



Repertuvarında Sarmaşık, Müphem, A Canım, Öyle Kolaysa, Ya Bu İşler Ne ve Gel gibi sevilen parçalarına yer veren Mabel Matiz, sahnedeki enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Özenle hazırlanan sahne tasarımı ve ışık efektleriyle renklenen performans, Bostancı Gösteri Merkezi’ni adeta bir müzik şölenine dönüştürdü.

Konser sonunda büyük alkışlarla yeniden sahneye çıkan Mabel Matiz, dinleyicilerine teşekkür ederek geceyi noktaladı.