L'Occitane'ın yeni yıl koleksiyonu ile hayatına neşe kat

Unutulmaz bir hediye aracılığıyla bağ kurmak için mükemmel bir an

L’Occitane’ın 2023 yılı yeni yıl koleksiyonu, sanatçı Steven Wilson’ın tasarımlarıyla birleşerek 70’lerden ilham aldı. Doğadan ilham alan, retro ama çağdaş tasarımları o zamanın neşesini, özgürlüğünü ve olasılık hissini harekete geçiriyor.

Bu yıl Provence’ın doğal güzelliğini, lüksünü ve sıcaklığını göz önünde bulundurarak yarattığımız ikonik ürünlerden oluşan bir seçki içeren hediye setleri oluşturduk. Badem ve Ölmez Otu serileri de dahil olmak üzere en çok sevilen ürünlerle sevdiklerinizi ve kendinizi mükemmel hediyelerle şımartmak için…

Neşe dolu ve yepyeni

-Sınırlı Sayıda-

Doğanın eşsiz kokusunu tomurcuktan yapraklara, çiçeklerden dallara kadar içinizde hissedebileceğiniz harika bir hediye koleksiyonuna hazır olun. Çok çeşitli, renkli ve birbirinden farklı seçeneklerin olduğu bu koleksiyon eski anılarınızı canlandıracak ve harika yeni anıların oluşmasına yardımcı olacak.

Sparkling Leaves

Sınırlı Sayıda

Bu koleksiyon, sizi adeta Provence’ın zeytin ağacı tarlalarında yürüyüşe çıkarıyor. Sparkling Leaves serisi odunsu Shea fındığının taze meyve notaları ile zeytin ağacı yapraklarından ilhamını alır.

Sparkling Leaves Hediye Seti 1885 TL

Shea Leaves Hand Cream 150 ml

Shea Leaves Body Scrub 200 ml

Shea Leaves Shower Gel 250 ml

Powdered Shea

Sınırlı Sayıda

Yumuşacık, rahatlatıcı kokusu ile Shea fındığının zeytin ağacı dalları ile buluştuğunu hayal edin.

Powdered Shea Hediye Seti 1370 TL

Shea Powdered Hand Cream 30 ml

Shea Powdered Body Lotion 250 ml

Shea Powdered Shower Cream 250 ml

Almond & Flowers

Sınırlı Sayıda

En sevilen Almond (Badem) serisinin bademlerinin ilk sürümünden. Almond & Flowers serimiz, badem ve zeytin ağacı çiçeklerinden ilham aldı. Leziz badem notaları, zeytin ağacı çiçeği ve narenciye notaları ile zarif bir şekilde kucaklaşıyor.

Almond Shower Oil, temiz içeriğe uygun olarak Provence ve Akdeniz havzasından elde edilen badem yağı, zeytin yağı ile cildi nazikçe temizler, nemlendirir. En sevilen duş jelimizin kokusunu zeytin çiçeği kokusu ve turunç kokusu ile bir arada hayal edin.

Almond & Flowers Hediye Seti 1970 TL

Almond & Flowers Shower Oil 250 ml

Almond & Flowers Milk Concentrate 200 ml

Almond & Floowers Hand Cream 30 ml

Rose Vine Peach

Sınırlı Sayıda

Bu sınırlı sayıda üretilen koku denemeye değer. Gülün yumuşak kokusu ve şeftalinin sulu tadı ile buluşuyor. Sonuç: saf mutluluk! Bu eşsiz kokuyu sizin için şişelendi.

Gül buketinin yumuşak notaları, greyfurt notalarıyla vurgulanan asma şeftalinin canlı ve sulu tadıyla buluşuyor; sıcak amber ve kadifemsi beyaz misklerle zarif bir şekilde sunuluyor.

Rose Vine Peach Hediye Seti 1960 TL

Rose Vine Peach EDT 50 ml

Rose Vine Peach Hand Cream 30 ml

Rose Vine Peach Shower Gel 250 ml

Sevgi Yetiştirenlerin Takvimi

-24 Farklı Hediye-

Cultivators of Love Calendar

Provence’ı size 24 farklı günde 24 farklı hediyesi ile yaşatacak olan Cultivators of Love Calendar bu yıl da çok renkli ve en güzel hediye seçeneği. Her bir pencerenin altında farklı bir sürpriz sevdiklerinizi bekliyor.

Cultivators of Love Calendar 1740 TL