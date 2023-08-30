Kubilay Aka, yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun sevgili olduğu dönemde kavga ettiği Mert Ramazan Demir hakkında konuştu  

Kubilay Aka, yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu’nun eski sevgilisi Afra Saraçoğlu’nun Mert Ramazan Demir’le ilişkisi hakkında yaptığı gönderme ile dikkat çekti. Aka, Saraçoğlu'nun arkadaşı ile sevgili olduğu dönemde Mert Ramazan Demir ile kavga etmişti... Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nun Mert Yazıcıoğlu ile sevgili olduğu dönemde Kubilay Aka ile gerilmişti.

Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Aka, "Herkes hareketlerine dikkat edecek" diyerek, Mert Ramazan Demir'in üzerine yürümüştü. O dönem ikili arasında ilişki olmadığı konuşulurken iki başrol geçtiğimiz ay dudak dudağa yakalandı.



Eser Yenenler'in programına katılan Aka, bir yıl önceki bu olayın hatırlatmasının ardından, "Ben arkadaşlarıma çok düşkünümdür. 'Kimse üzülmesin' derken bazı şeylere dahil oldum" dedi.