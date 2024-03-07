Kubilay Aka marka yüzü olduğu firmanın ilkbahar-yaz sezonunu tanıttı

Doğallık algısıyla yüzeysellik eğilimine meydan okuyan Jack&Jones yeni sezonunun Kubilay Aka eşliğinde sunulduğu davette, online’da satışa çıkan kadın koleksiyonu ilk kez tanıtıldı. Geniş yelpazesiyle her ruh haline uyum sağlayan SS’24 kadın ve erkek tasarımları, Kubilay Aka’nın başrolünde yer aldığı reklam filmiyle de ilk kez yayınlandı. Davete katılanlar arasında Ahmet Ak, Cenan Adıgüzel, Derev Clara Kösedağ, Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Göksel Kayahan, Mehtap Algül, Serhat Onat, Sina Özer, Umut Eker, Tahsin Küçük gibi isimler yer aldı.

GÖZ KAMAŞTIRAN DOĞALLIK

Geniş yelpazesiyle her ruh haline uyum sağlayan İlkbahar/Yaz erkek sezonu, güçlü ve dayanıklı malzeme seçimleriyle gün boyu ekstra konfor sağlıyor. Klasik kesimlerden bol beden kalıplara kadar uzanan parçalar, şehir hayatının yanı sıra doğal dış mekan stillerine de ilham oluyor. Tam zamanlı estetik anlayışıyla tasarlanan sezonda; pratiklik sağlayan cep detayları, soyut desenler, retro ruhunu yaşatan dokular ve dinamik baskılar öne plana çıkıyor. İlk kez online’da satışa sunulan Jack&Jones kadın koleksiyonu ise DNA’sını filtresiz görünümlerin cazibesinden alıyor. Koleksiyon, yüzeysel mükemmellik arayışını terk ederken ‘aynadaki yansımana güven’ çağrısında bulunuyor. Jack&Jones’un doğallıktan esinlenen yaklaşımı; pastel renk paleti ve minimalist kesimleriyle kendisini gösteriyor. Zamansız parçaların modern detaylarla bütünleştiği kadın koleksiyonu sokak stili ve iş hayatı görünümlerinin stil algısını güncelliyor.

Jack&Jones BESTSELLER Ülke Ticari Müdürü Zahit Murat Apaydın, marka stratejilerini ve koleksiyonu anlatırken reklam yüzü Kubilay Aka ise, “İki yıldır birlikte çalışmaktan ve üretmekten büyük bir keyif aldığım Jack&Jones’un yeni sezonda da bir parçası olmak mutluluk verici” diye aktarıyor.

Kendin ol mottosundan ilhamla kurgulanan ve başrolünde Kubilay Aka’nın yer aldığı reklam filmi, lansmanda gösterildi. Kavram, etiket ve cinsiyet ayrımlarından uzaklaşan Jack&Jones tasarımlarının, hayatın farklı ruh hallerine eşlik ettiği film ilk kez ekranlara yansıdı. Kampanya sürecini üstlenen Three Sixty Creative ile hazırlanan reklam filmi gösterime girdiği andan itibaren kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılandı.