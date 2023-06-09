Kubilay Aka eski sevgilisi Miray Daner hakkında ilk kez konuştu

Clear’ın kadın ve erkek saç bakım ihtiyaçlarına özel tasarlanan yeni saç dökülmesi karşıtı uzman bakım serileri, marka yüzleri Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka ev sahipliğinde özel bir davetle kutlandı.



Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çiftinin ikisiyle de çok yakın arkadaş olan Aka, çiftin yaşadığı ilişki hakkında da konuştu. Kubilay Aka, "Çok seviyorum Mert'i. İki yakın arkadaşımın birlikte olması beni çok mutlu ediyor. Birlikte güzel vakit geçirdiklerine eminim. Birbirlerine saygı duyan çiftler nadirdir. Onlar bunun örneği. Ayarlama işini ben yapmadım ya. Hiç kimsenin de ayarlamasını ben yapmadım. Evde oturup şunu şuna ayarlıyayım diye ben düşünmüyorum. Kendileri tanışıp, mutlu bir yola çıkmışlar" dedi.



Geçtiğimiz hafta bir etkinlikte eski sevgilisi ve aynı zamanda meslektaşı Miray Daner ile bir pişti yaşayan Aka, konuyla ilgili, "Ben görmedim. Görsem de bu pişti olmazdı. Medeni insanlarız sonuçta öyle bir şey olamaz. Görmüyorum hiç kendisini de. Ben çok mutluyum hayatımdan keşkem yok hiç." dedi. Aka, "Bir proje teklif gelse birlikte rol alır mısınız?" sorusuna ise kararsız bir şekilde, "Eee... Ona teklif gelirse bakarız ya." diyerek gülümsedi.