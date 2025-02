Köz Kahvaltı Evi’nin Geliri İhtiyaç sahiplerine ve patili dostlara

Ankara'da kahvaltı denilince herkes sizi konuşuyor ve tavsiye ediyor. Personel ve diğer tüm masraflar çıktıktan sonra kalan tüm gelirinizi patili can dostlarımıza, öğrencilere, mahkumlara ve ihtiyaç sahiplerine bağışlıyoruz. Restoranınızı bu amaçla mı açtınız ?

KÖZ Kahvaltı Evi 2021 yılında tamamen ticari amaçla açıldı. Aslında ilk “ BMT Consept & Dizayn “ adı altında demir doğrama, ahşap ve mobilya atölyesi olarak açtım. Ülke şartlarında personel bulmak ve çalıştırmak zor duruma geldi. Yeni girişim fikriyle KÖZ Kahvaltı Evi konseptine dönüştürdüm. Ortağımdan ayrıldıktan sonra sizin de belirtiğiniz gibi restoranın tüm gelirini personelimin ve diğer masrafları çıktıktan sonra hayalim olan sokaktaki canlara ve ihtiyaç sahiplerine bağışlama kararı aldım. Patili dostum Asil ile tanışmamda hayatımın dönüm noktalarından biriydi.

Pati dostunuz Asil’le nasıl tanıştınız ? Sonra vefat etmesi ?

Onu bir sokak köpeği olarak buldum. O zamanlar hayatımda eksik olan bir şeyler vardı ve Asil bu boşluğu tamamladı. Karşıma çıktığında küçük, ama kararlı bir dosttu. Onu sahiplendikten sonra hayatımın ne kadar güzelleştiğini ve ona her gün daha çok bağlandığımı fark ettim. Her anımız, birlikte geçirdiğimiz her dakika çok değerliydi. Maalesef Asil’in vefatını yaşamak oldukça zor oldu. O, sadece bir köpek değil, aynı zamanda bir aile üyesi, bir dosttu. Onun kaybı, derin bir hüzün bıraktı. Ama birlikte geçirdiğimiz o güzel zamanlar her zaman kalbimde olacak ve ona duyduğum sevgi hiç eksilmeyecek. Asil benim için adeta bir evlattı. Mezarı da restoranın bahçesinde.

Hayalinizi gerçekleştirmeniz için sizi tetikleyen yan unsurlar nelerdi ?

Sokakta yaşayan insanların ve hayvanların zorluklarına tanık oldum. Açlık, yalnızlık ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden insanlar ve hayvanlar en çok sizler gibi bizler gibi vicdan sahibi insanlara ihtiyaç duyuyorlar. Bireysel olarak bağışlar yapıyordum. Patili dostlarıma yardım ediyordum. İşletmemizin gelirini bağışlamaya karar verdikten sonra onlara yardım şeklini daha da genişlettik. Patili dostlarımız yanında öğrencilere, mahkumlara ve ihtiyacı olan kişilere de destek oluyoruz.

YARADILANI YAŞATMAK İNSANOĞLUNUN EN ASİL GÖREVİDİR

Bağışlarınızı nasıl ulaştırıyorsunuz ?

Bazen bir barınaktaki can dostlar için yaptığımız bağış oluyor. Bazen kendimiz de mama alıp besleme yapıyoruz. Restorandan artan yemekler de sokak hayvanlarını beslemek için kullanılıyor. Sokaktaki hayvanlar tok olduğu sürece kimseye saldırmıyorlar. Bir canlının yardımına koşmak, el uzatmak bizi de mutlu ediyor. Bazen mahalle muhtarları ile kontak kurup gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Bazen de makbuz karşılığında dernek ve vakıflara yapıyoruz. Öğrencilerimiz de var ve ihtiyaç sahibi mahkum dostlarımız. Gerekli durumlarda tedavilerini dahi üstleniyoruz. Misafirlerimizi de bu projemizi çok olumlu karşılıyor. İyilik iyidir. Yaradılanı yaşatmak insanoğlunun en “asil” görevidir.

Menü kahvaltı ve kebap üzerine sanırım ?

Başlangıçta Cağ ve kebap üzerineydik. Ağustos 2024 itibari ile kahvaltı pide ve pizza çeşitleriyle hizmet vermeye başladık ve bu şekilde devam ediyoruz. Çok kısa zamanda Ankara’nın en gözde serpme kahvaltı hizmeti sunan işletmesi olduk.

Restoranınızda genç, işini seven, güler yüzlü bir ekiple çalışıyorsunuz. Günümüzde gençlerin yüzü asık ve yaptığı işten memnun değil. Onlar sizinle çalıştığı için sizde onlarla çalıştığınız için şanslısınız. Şansa inanır mısınız ? Siz şanslı biri misiniz?

Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çalışanlarımızın emeklerinin fark edilmesi bizi gerçekten mutlu ediyor. Ekip arkadaşlarımın ciddiyeti ve samimiyetle işlerini yaptıkları için gururluyum. Biz bir aileyiz. Bu enerjiye belki de buradan geldik. Şansa inanıyorum ama şansın emekle birleştiğinde gerçek bir değer kazandığına şahidim. Hem ben hem de çalışan arkadaşlarımızla bu işletmeyi sevgiyle ve emekle büyütüyoruz. Böyle güzel insanlarla bir araya gelmek, onlarla gerçekten çalışmak benim için büyük bir mutluluk. Umarım bu güzel enerji iş yerimize gelen herkesin kalbine dokunuyordur. Kader gayrete aşıktır.

Neden işletme olarak restorant ? Aile geçmişiniz de var mı restorantı olan ?

Restoran işletmeciliği benim için sadece bir iş değil, aynı zamanda yeni insanlarla tanışmak, bilgi alışverişi yapmak. Aile geçmişimize gelince, doğrudan restoran işletmeciliği yapan bir geçmişimiz yok. Ama ailemde her zaman yemek yapmaya, misafir ağırlamaya ve güzel sofralarda bir araya gelmeye büyük önem verilirdi. Belki de bu sevgi ve kültür beni restorant işletmeciliğine yönlendirildi.

Sizin mutfakla aranız nasıl ? Ara sıra sizde mutfağa girer yemek yapar mısınız ?

Ara sıra mutfağa girip bir şeyler yaparım. Sevdiğim tarifleri hazırlamak hoşuma gider. Ancak mutfakta uzman olan şeflerimizden yemek yemek daha lezzetli oluyor ve keyif veriyor.

GELECEKTE FARKLI ŞEHİRLERDE DE OLMAK İSTERİZ

Başka şube düşüyor musunuz ? Ankara'da veya başka bir şehirde?

Şu an için başka bir şube açma planımız yok, ancak işimizi geliştirmek ve büyütmek her zaman düşündüğümüz bir şey. Ankara veya başka şehirlerde de potansiyel bir açılım olabilir, ama bunun için doğru zamanı ve yeri bulmamız önemli. Önceliğimiz şu an mevcut şubemizi en iyi şekilde işletmek ve buradaki misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak. Gelecekte büyümek ve farklı şehirlerde de hizmet vermek tabii ki bir hedefimiz.

Aslen Sivas'lı doğma büyüme Ankara'lısınız. Ankara'nın neresinde doğdunuz, büyüdünüz?

Evet aslen Sivaslıyım. Ankara'nın Kırkkonaklar semtinde dünyaya geldim ve büyüdüm. Kırkkonaklar, benim için çok özel bir yerdir. Hem burada büyüdüğüm için çocukluğumun anıları hem de buranın benden aldığı ve kattığı değerler her zaman hayatımda önemli bir yer tutmuştur.

Nasıl bir çocukluk, gençlik yıllarınız nasıl geçti ?

Çok güzel bir dönemde büyüdüm. O dönemde mahalle kültürü çok güçlüydü, sokakta oyunlar oynar, arkadaşlarımızla birlikte keyifli vakit geçirirdik. Ailemle geçirdiğim zamanlar da çok değerliydi. Gençlik yıllarımda ise sanata ve müziğe ilgi duymaya başladım. O yıllarda daha çok hayal kurar, büyük düşünürdüm. Tabii zamanla hayat bana çok şey öğretti. Ama o masum ve enerjik yıllar her zaman kalbimde güzel bir yer tutar. Beni ben yapan yaşadıklarımdır.

Okul sonrası hangi iş alanlarına yöneldiniz ?

Okul sonrası, müzikle ilgili bir kariyer yapmak istiyordum ama hayat beni farklı alanlara yönlendirdi. İlk başta iş dünyasına adım atmak gerekti ve bu süreçte farklı iş alanlarında deneyimler kazandım. Zamanla kendi işimi kurma isteği doğdu ve Köz Kahvaltı Evi gibi projelerle işletmeciliğe yöneldim. Bu süreçte müzikle olan ilgimi hep korudum ve zaman zaman şarkı söyleme fırsatları buldum. Şu an, hem işletme sahibi olarak hem de müziğe olan sevgimi iş hayatıma yansıtarak bu iki alanda da aktif olarak devam ediyorum.

Müzik ile okul korosunda tanışınıyorsunuz. 2023 yılında şan dersleri alıyorsunuz. Aynı yıl Azer Bülbül’ün unutulmaz şarkılarından “ Borcum Bitmedi ” " Çoğu Gitti Azı Kaldı " ve ‘İyi Değilim’ adlı eserlerini kendi yorumunuzu katarak seslendirip profesyonel olarak müzik dünyasına adımınızı atıyorsunuz. Müzik sektöründe kimlerle çalışıyorsunuz ?

Müzik sektöründe, geçmişte Taner Solak ile yeni projelerimde de Mustafa Sarıkaya ve diğer değerli müzisyen arkadaşlarımla birlikte çalışıyorum. Onlarla işbirliği yapmak, müzikle ilgili vizyonumu genişletmemi sağladı. Her biriyle farklı projelerde bir araya gelerek, müziğe olan tutkumu ve profesyonel gelişimimi pekiştirdim. Onların deneyimlerinden ve katkılarından çok şey öğrendim.

Sahne alıyor musunuz ?

Henüz sahne almıyorum, ama ileride sahne almayı hedefliyorum. Şu an için genellikle eş, dost ve yakın akrabaların düğünleri, ödül törenleri gibi özel etkinliklerde bulunuyorum. Sahne, dinleyicilerle doğrudan bağ kurmanın harika bir yolu ve bir gün profesyonel olarak sahne almak, müzik yolculuğumda önemli bir adım olacak.

Konser programınız var mı ? Ya da böyle bir hedefiniz ? ( planınız )

Şu an için konser programım yok, ancak bu kesinlikle gelecekteki hedeflerim arasında. Sahneye çıkmayı, konserler vermeyi çok istiyorum ve bu hedefi bir adım daha ileriye taşımak için hazırlıklar yapıyorum. Müzik yolculuğumda konserler, dinleyicilerimle daha derin bir bağ kurmanın en güzel yolu olacak. Önümüzdeki dönemde konser programları oluşturmak ve sahneye çıkmayı planlıyorum.

Kendinize ait söz - müzik besteniz var mı ?

Evet, gençlik yıllarımdan beri yazdığım ve arşivimin tozlu raflarında bekleyen sözlerim var. Zamanla olgunlaşan duygularım ve deneyimlerimi yansıttıkları için bu eserler özel bir anlam taşıyor. Şu an bu sözleri yeniden gözden geçirip, üzerinde çalışarak müzikle harmanlamayı düşünüyorum.

Çaldığınız enstrüman veya enstrümanlar var mı?

Şu an için çaldığım bir enstrüman yok, ancak enstrüman çalmayı çok istiyorum. Müzik, sadece şarkı söylemek değil, aynı zamanda enstrümanlarla da daha derin bir bağ kurmak demek. Gelecekte bir enstrüman çalmayı öğrenmeyi ve müziğimi daha farklı bir şekilde ifade etmeyi planlıyorum.

Müzik evrensel bir dil. Farklı bir tarz denemeyi düşünüyor musunuz ? Bir Ahmet Kaya şarkısı veya rap : )

Şu an için Ahmet Kaya gibi duygusal ve derin şarkıları seslendiriyorum, ancak rap tarzında henüz bir çalışmam yok. Gelecekte, rap gibi farklı tarzları denemek ilginç olabilir. Her tarzda kendimi ifade etmek, müziği daha geniş bir yelpazeye yaymak istiyorum.

Müzik alanındaki hedefleriniz ?

Müzik alanında birçok hedefim var. Öncelikle kendi bestelerimi yazmaya devam etmek ve bu şarkılarımı dinleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Ayrıca sahne almayı ve konserler vermeyi hedefliyorum. Müzik, benim için bir ifade biçimi ve her sahne, dinleyicilerle kurduğum bir bağ. Gelecekte, farklı müzik tarzlarında daha fazla eser üretmeyi ve daha geniş kitlelere ulaşmayı planlıyorum.

Müzik dışında başka hobi alanlarınız neler ?

Müzik dışında hayvanları beslemek yardım etmek ve doğada vakit geçirmek benim için çok önemli. Özellikle sokak hayvanlarına destek olmayı bir görev olarak görüyorum. Bunun dışında şan dersleri ile sesimi geliştiriyorum. Şu sıralar özellikle enstrüman çalmayı öğrenme isteğim ön planda. Yeni alanlar keşfetmeyi ve kendimi geliştirmeyi seviyorum. Öğrenmenin yaşı yok.

Bir koleksiyonunuz var mı ?

Evet, antika eşyalar ve küçük bir yüzük koleksiyonum var.