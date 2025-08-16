Kızı Güner Özkul, babası Münir Özkul'u 100’üncü yaşını en güzel anlarıyla kutladı

Güner Özkul, Ferhan Şensoy’un babasına Cihangir’de ev aldığı, sonrasında da avukatla kendisini o evden çıkarmaya çalıştığı iddiasına ve babasının ölümünün ardından başlattığı söylenen telif savaşı gibi konulara da açıklık getirdi.

GÜNER ÖZKUL: BABAM ÇOK ZAMPARAYDI

Türk sinemasının, Türk tiyatrosunun ve gönüllerin ustası Münir Özkul’un 100’ncü doğum gününde, kızı Güner Özkul babasını Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programında kah gülerek, kah gözyaşlarıyla anlattı.

Dijital mecrada yayınlanan “Şimdi Konuşmak Moda” programının bu haftaki konuğu, podyumların efsane mankeni ve ustaların ustası Münir Özkul ile Suna Selen’in kızı Güner Özkul oldu. Özkul, babasının 100’ncü yaş gününe denk gelen bu anlamlı günde, büyük ustayı ve dönemin efsane isimlerini hafızasındaki en güzel hatıralarla andı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kısa bir süre önce babasının 40 yıllık hayat arkadaşı Umman hanımı da kaybeden Güner Özkul, babasının ölümünü uzun süre kabullenemediğini söyledi. “Babamlar bizlere bıraktıklarıyla ölümsüz oldular. Büyük sanatçılar eserleriyle ölümsüz oluyorlar” diyor.

UMMAN ABLA BABAMA ÇOK GÜZEL BAKTI

Çekimler sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Güner Özkul, rüyalarında babasını hep filmlerdeki gibi gördüğünü de söylüyor. “Babam çok zampara bir adamdı” diyen Güner Özkul, Münir Özkul’un kız arkadaşlarından ayrılmak istediğinde kendisini bahane ettiğini, “kızım seni sevmedi” dediğini tebessümle paylaşıyor. 40 yıllık hayat arkadaşı Umman hanım’ın ise çok kararlı olduğunu ve çok sevdiği Münir Usta’ya çok güzel baktığını da ifade ediyor.

HANGİ TURŞU DAHA LEZZETLİ?

Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun olan Güner Özkul, okul yıllarında fotoğraf makinesi alabilmek için babasının bir video filmi çektiğini söylerken, o dönemin şartlarına da vurgu yapıyor. Cuma akşamı YouTube’de yayınlanan “Şimdi Konuşmak Moda”da Güner Özkul, Cihangir’deki evleri hakkında yanlış bilinenleri, babasının filmleri için iddia edilen telif savaşını, kavuğu neden Ferhan Şensoy’a verdiğini, babasıyla ilişkisini, kendi filmlerini izlemeyen Münir Özkul’un resim sanatına olan merakını, en iyi turşunun sirke ile mi, limon suyuyla mı yapıldığını ve ustaların ustası babası ile unutulmaz filmlerin setinde yaşadığı, hafızından silinmeyen güzellikleri ve mankenlik günlerini farklı duygularla izleyeceksiniz.