Kışın en güzel hali Beca’da

Şehrin ritmini tutan Beca; rahat, sade ve şık mutfak anlayışını yansıtan geniş kış menüsüyle karşınızda.

Beca kış menüsünde Josper fırınının kömür ateşi aromasından, açık ateşte pişen olta balıklarına; pizzanın en iyi haline hayat veren taş fırından, et, langoustine ve ahtapotun ateşle en zarif buluşması olan Yakitori ızgarasına ve zengin raw istasyonuna kadar kış mevsiminin en taze mahsullerini işlediği bir menü kurguladı.

Beca'da her gelişinizde yeni bir lezzet keşfetmek, farklı bir mutfak kültürüne yolculuk yapmak mümkün. Menüde keşfedilecek çok şey var ama bu sezonun "acil durum" listesi şöyle:

Spicy Cabbage: Josper fırında pişen isli lezzet.

Tartare Violet: Mürdüm eriği turşusu ve mascarpone peyniri eşleşmesiyle.

Yakitori Selection: Et, Langoustine ve Ahtapot seçenekleriyle ateşten tabağa.

Mix Green Salad: Mandalina & Mango soslu kış ferahlığı.

Osso Buco Milanese: Kışın en İtalyan hali.

Izgara Balık (Pil-Pil): Mevsim balığının sıcak zeytinyağı, sarımsak ve acı biberle en yalın buluşması.