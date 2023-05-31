Kemal Başar’a Moldovalı sanatseverlerden yoğun ilgi

Moldova’da Eugene Ionesco Tiyatrosu’nun ev sahipliğinde, yönetmen Petru Vutcarau’nun başkanlığında gerçekleştirilen Uluslararası Tiyatro Festivali BITEI, bu yıl 13’ncü kez tiyatro severler için perdelerini açtı.

26 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen festivale, Avrupa’da yönettiği Shakespeare eserleri, müzikaller ve uzun yıllardır yurtdışında yaptığı tiyatro çalışmaları ile tanınan Kemal Başar "Onur Konuğu" olarak katıldı.

Türkiye’den davet alan tek Türk sanatçı olan Kemal Başar, festivalde profesyonel oyuncuların katıldığı “Shakespeare’le İçimize Yolculuk” başlıklı workshop’u İngilizce yönetti. Festivale katılan tiyatro ekipleri ve eserleri izlemeye gelen seyirci tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Kemal Başar, festivalin ev sahibi Eugene Ionescu Tiyatrosu’nun kurucu yönetmeni Petru Vutcarau ile anlaşmalar imzaladığını söyledi. Başar ayrıca, Güney Kore, Japonya ve Çin’den tiyatrolarla Tiyatro Keyfi’nin işbirliği ve Amy Winehouse ile yeni sezon eserleri, yine kendisinin yöneteceği, yorumunda Rus - Ukrayna savaşının eksen alınacağı Söz Veriyorum’un yurtdışı turneleri için de görüşmeler ve ön anlaşmalar yaptığını söyledi.