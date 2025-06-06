Kayahan, vefatının 10'uncu yılında sanatçı dostlarıyla anılıyor

Türk müziğinin unutulmaz ismi Kayahan için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle anlamlı bir anma gecesi düzenleniyor. 25 Haziran Çarşamba akşamı İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek konser, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın katkılarıyla müzikseverlerle buluşacak.

Sanat dünyasının sevilen isimleri, Kayahan’ın şarkılarını bu özel gecede hep bir ağızdan söyleyecek. Ferhat Göçer, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Mehmet Erdem, Betül Demir, Keremcem, Mehmet Erdem, Cengiz İmren, Yonca Lodi, Yılmaz Taner, Gökhan Tepe Erdinç Erişmiş ve sanatçının kızı Beste Açar’ın sahne alacağı gecede, sürpriz isimler de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.



Türk müzik dünyası için önemli bir etkinlik hazırlığında olan sanatçı Beste Açar, babasının Kar Taneleri şarkısını seslendireceğini söylerken Geceler adlı şarkıyı Betül Demir, Şikayetim Var’ı Keremcem, Gönül Sayfam’ı Oğuzhan Koç seslendirecek.



Açar, "Diğer şarkılar da sürpriz olsun” diye konuştu.

Bu anlamlı gecenin biletleri, Biletinial ve Biletix üzerinden satışa sunuldu. Kayahan’ın ölümsüz şarkıları ve dostlarının sesinden yapılacak bu özel konser, müzikseverler için hafızalardan silinmeyecek bir geceye dönüşecek.



Kayahan severleri AKM sahnesinde buluşmaya davet eden Beste Açar, “Babam 2015 yılının 14 Şubat’ında Beşiktaş Meydanı’nda verdiği konserde, son şarkılarını söylemişti bunu hepimiz biliyorduk en çok da ben. Konser bittiğinde ‘Bu şarkılar sizin, ben gidiyorum artık siz söyleyeceksiniz, ben dinleyeceğim’ demişti. İnsanlar unutulduğunda gerçekten ölmüş oluyorlar. Babamı ve şarkılarını yaşatmak benim en büyük isteğim ve en özel görevim. O güzel notaların ve sözlerin mimari büyük usta Kayahan’ı benim biricik babamı özleyenlerin özlemini gidermek için ilk durağımız Atatürk Kültür Merkezi olacak. Ölümünün 10. Yılında 25 haziran çarşamba günü yolu sevgiden geçen herkesi bekliyor olacağız” dedi.