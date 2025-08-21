Kayahan şarkıları İzmir'de yankılandı

Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Kayahan'ın şarkılarının seslendirildiği "Yolu Sevgiden Geçenler" turnesi, önceki gece Kayahan'ın doğum yeri olan İzmir'de başladı. Türk Pop Müziğinin en önemli seslerinden Deniz Seki, Emre Altuğ, İpek Açar ve Suat Suna; Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran yüzlerce müzikseverin karşısına çıktı ve muhteşem bir konser gecesi yaşandı. Sanatçılara, şef Alper Kömürcü yönetimindeki, İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik etti.

ŞARKILAR HEP BİR AĞIZDAN SESLENDİRİLDİ

Kayahan'ın unutulmaz eserleri, Türk Pop Müziği'nin en önemli isimleri arasında yer alan, Deniz Seki, Emre Altuğ, İpek Açar ve Suat Suna tarafından seslendirilirken, sanatçılara eşlik eden İzmirliler, muhteşem anlara & anılara imza attılar. Deniz Seki, Emre Altuğ, İpek Açar ve Suat Suna'nın seslendirdiği şarkılar, gerçekleşen düetler ve Kayahan'la olan anıları, muhteşem müzik şölenini unutulmayacak bir konsere dönüştürdü.

SAHNEYE İLK EMRE ALTUĞ ÇIKTI

Muhteşem konserde, sahneye ilk olarak tüm dinamikliği ve şıklığıyla Emre Altuğ çıktı. Altuğ, İstanbul Hatırası ve Bir Garip Serçe ile sevenlerine seslenirken, yoğun duygularını şu cümlelerle anlattı: "Bu akşam burada Kayahan abinin hayatına dokunduğu insanları izleyeceksiniz, nereden baktığınıza bağlı, hayatına dokunmadığı var mı? Aslında bu gece burada hayatımıza dokunan Kayahan abinin şarkılarını dinlemek ve söylemek için toplandık. Bizim bir araya gelmemizin aslı amacı Kayahan Abi'yi yaşatmak, hayatına dokunmuş olanlar onu yaşatıyor ama, genç arkadaşlar Kayahan Abi'yi tanıyamadılar, gençlere Kayahan'ı tanıtmak, şarkılarını tanıtmak bizim için bu borç açıkcası, buradan ona rahmetle alkış gönderelim"

GİDECEK YERİM Mİ VAR, KAYAHAN ABİ SAYESİNDE CAN BULDU!

Emre Altuğ, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran izleyicilere sahneden Gidecek Yerim mi Var şarkısının hikayesini de anlattı: "90'lı yıllarda gitar çalıp şarkı söylemeye başladığımda ilk söylediğim şarkılar Kayahan şarkılarıydı. Beste yapmaya başladığım ana kadar, çaldığım şarkılar da Kayahan şarkılarıydı. Kayahan abi, ne telif ne bir şey beş kuruş almadı ama, ben öğrenciliğimi onun şarkılarıyla ilerlettim. Sonra bana helali hoş olsun dedi. Gidecek Yerim mi var şarkımı ilk Kayahan abi dinledi, 'Belki böyle son bulur yarım kalan hikayemiz'di şarkımın sözleri, bana 'burada iki tane negatif var, beni anlıyorum seni ama dedi, "Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz" oldu şarkının sözleri, Gidecek Yerim mi Var, onun sayesinde can buldu." dedi

MUHTEŞEM DÜETLER

Muhteşem konserde Suat Suna & Deniz Seki düeti, Emre Altuğ & İpek Açar düeti ve İpek Açar & Suat Suna düeti de geceye damga vurdu.

DENİZ SEKİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Türk Pop Müziğinin kilometre taşlarından, besteci ve yorumcu Deniz Seki, gecede hem çok duygusal hem de çok coşkuluydu. Gönül Sayfam, Çok Uzaklarda, Kar Taneleri, Şikayetim Var gibi Kayahan şarkılarını muhteşem yorumuyla seslendiren Deniz Seki, şıklığıyla da geceye damgasını vurdu. Deniz Seki "Kayahan Abimiz bizi bir araya getirdi. Benim şarkı yazarı olmamda da çok fazla emeği vardır. Ne şarkılar bırakmış bizlere, yolu sevgiden geçen herkes bu gece burada" derken, cümlelerini tüm sevgisi ve duygusallığıyla kurdu.

SUAT SUNA YEMİN ETTİM ŞARKISININ HİKAYESİNİ ANLATTI

Kayahan'ın en yakınlarından olan, sevilen müzik adamı Suat Suna da gecenin en özel isimlerinden biri oldu. Suat Suna, muhteşem ses rengi ve Kayahan'a olan yakınlığıyla, konserde duygularını doruklarda yaşayan bir başka isim oldu. Suat Suna, Yemin Ettim şarkısını okumadan önce de şarkının acı ve duygusal hikayesini anlattı: "Kayahan Abi, Sezen Aksu gibi, Ajda Pekkan gibi, Nilüfer gibi aynı yaş grubundan ama, bu kadar kendi söz müziğini yazıp, herkesin gönlüne yerleşmiş başka biri yok. 1990 yılında, ben çok yakın olduğum için bu hikayeleri biliyorum; vefatına sebep olacak hastalıklardan birine yakalandığında doktor ona demişki 6 ay ömrün var. O da demişki öyle bir şarkı yazmalıyım ki insanlar beni hiç unutmasın, işte o şarkı bu şarkı"

İPEK AÇAR: SAYGI YAŞAMDAN DAHA UZUN SÜRER

Kendine özgü tarzı, nahif ve etkileyici sesi ile sahnede yer alan İpek Açar da duygularını şu cümlelerle anlattı ve eşi Alper Kömürcü'ye kendisine olan desteğinden ötürü izleyicilerin önünde teşekkür etti: "Sizin güzel alkışlarınızı dinlerken, aklıma çok sevdiğim bir düşünürün sözü geldi 'Sevgi ve saygı yaşamdan daha uzun sürer' demiş Jung. İşte biz de bu akşam bunun en güzel örneğini yaşıyoruz sizlerle birlikte, yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz dedi Kayahan ve halen de bu güzel eserleriyle sizlerle buluşmaya devam ediyor, dua ile kocaman bir alkış gönderelim. Hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve bu güzel orkestrasyonları yapan Alper Kömürcü'ye ve İstanbul Akademi Orkestrasına'da teşekkür ediyorum" dedi.

Konserin organizasyonunu Ment Event gerçekleştirirken, "Yolu Sevgiden Geçenler" turnesi, ilk olarak İzmir'in ardından Bursa ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.