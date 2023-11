Kayahan’ın bilinmeyen gerçeğini kızı Beste Açar anlattı

BABAM YALNIZ VE FAKİRDİ

Kayahan’ın hayatını film yapmak için düğmeye basan kızı Beste Açar, ‘Babam çok yalnızdı’ dedi ve anlattı: ‘Müzik sonradan para etmeye başladı. Filmde babamın yaşadığı zorlukları gördüğünüzde şaşıracaksınız. Ayakkabıları delindiğinde altına muşambadan yama yapardık, pantolonu yırtıldıkça annem dikerdi, çok zorluk çektik.’

Türk müziğinin önemli isimlerinden merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, Akşam Gazetesi’nden Yasemin İlan’ın konuğu oldu. Kendisi hakkında şaşırtıcı gerçekleri, çocukluk travmalarını ve tabi ki babası Kayahan’ı anlatan Beste Açar ‘Babam çok yalnızdı’ dedi ve hazırlıklarına başlanan filmle Kayahan’ı herkesin çok daha iyi tanıyacağını, şaşıracağını dile getirdi. “Babam imkansızlıklar içinde büyümüştü” diyen Beste Açar “Çocukluğumda annemi hep babamın sökülen pantolonu dikerken hatırlarım. Babamın ayakkabılarını boyardım, tekrar tekrar. Beyazı sonra koyu renge çevirirdik. Ayakkabılarının altı delinirdi ona muşambadan yama yapardık içine su geçmesin diye. Babam arabası da olmadığı için her yere sırtında gitar kutusuyla otobüse binerek giderdi. Akatlarda otururken annemle babamın sırtında gitarıyla giderken arkasından bakardık” diye konuştu.

SEYİRCİYİ VURACAK BİR HİKAYE

Beste Açar sözlerini şöyle sürdürdü: “Babam çok güzel bir örnek bir şeyi gönülden isteyerek, yılmadan büyük bir aşkla peşinden gidersen eninde sonunda evren ya da sistem her neyse bizi ödüllendiriyor. Bir bakıyorsun Türkiye’nin büyük ustası Kayahan oluyorsun. O bilir miydi o sıkıntıları yaşarken bu kadar yükseleceğini, ama her zaman istiyordu ve yapabileceğini biliyordu kendine güveniyordu. Ve hiçbir zaman vazgeçmedi.” “Babamla ilgili bir film aşamasındayız” diyen Beste Açar, “Senaristler hikayeyi oluşturdu, babamın bilinmeyenlerini göreceksiniz. İzlendiğinde seyirciyi vuracak çok güzel bir hikayesi var. Babamın 1969 yılından bu zamana kadar nasıl geldiği, hangi zorluklardan geçtiği, nelerle karşılaştığı tüm bunların çok güzel bir dille anlatıldığı harika bir film olacak” dedi.

BENİ EDA ECE CANLANDIRSIN

Babasının çocukluk, gençlik ve olgunluk çağlarını oynayacak kişilerin belli olduğunu ama ünlü isimler olmadığını, babasına tıpatıp benzeyen eğitimli tiyatrocular olduğunu söyleyen Beste Açar kendisini ise Eda Ece’nin canlandırmasını istediğini söyledi. Dizileri izlemediğini, oyuncuların adını pek aklında tutamadığını dile getiren Beste Açar “Ama biri var ki ekranda gördüğümde ‘aaa diye kaldığım tarzını duruşunu, gülüşünü, konuşmasını, enerjisini çok beğendiğim oyuncunun adını öğrendim: Eda Ece. Babamın hayatının anlatılacağı o özel filmde benim gençliğimi Eda Ece’nin canlandırmasını çok isterim. O çok özel biri çok doğal, kabul ederse beni o canlandırır” dedi.

BENİ HİÇ PARKA GÖTÜRMEDİ

Müziğin kendisinde travma yarattığını ve bu nedenle konservatuvar mezunu olmasına rağmen müzikten hep uzak durduğunu söyleyen Beste Açar bunun nedenini şu sözlerle anlattı: ‘Babam ile küçüklüğüme dair ortak hiç anım yok, birlikte hiçbir zaman çocuk parkına gitmedik, dışarda yemek yemedik, bir film izlemedik. Hep evdeydik, Pazar günlerimiz özeldi balık ve maç günleriydi, birlikte vakit geçirirdik. Onun dışında babam her zaman çalışırdı. Kendimi hep eksik hissederdim. Bizi Ankara’da bırakıp İstanbul’a gittiğinde zor günler geçirdik. Akşamları bizi jetonla kulübeden arar acele konuşurdu, anlatacaklarım hep yarım kalırdı. Müziğin babamı benden çaldığını düşünürdüm. Babamın taşıdığı kimlik ağırdı aslında. Üzüldüğüm zamanlar çok oldu ama elbette Kayahan’ın kızı olmak güzel.”

BEN 30. KATTAYIM, ELEŞTİRENLER 5. KATTA

Merhum babası Kayahan ile iletişim kurabildiğini, onunla konuştuğunu anlattığında büyük tepki çeken Beste Açar bu konu hakkındaki soruya karşılık ‘Bu konu çok yanlış anlaşıldı. Çok farklı bir alan, benim eğitmeni olduğum bir konu. Şu anda burada bizi izleyenlere, bu haberi okuyanlara şöyle söylüyorum ‘ben belki gökdelenin 30. Katındayım, onlar belki beşinci katında ve benim orada söylediklerimi duyup anlayabilecek kapasitede değiller. Herkes herşeyi anlamak, inanmak ve içinde bulunmak zorunda değil. 17 yıldır bu işin içindeyim, bunu ancak benim gibi bu işe gönül vermiş, deneyimlemiş insanlar anlayabilir. Bunları merak edenler benim verdiğim derslere gelsinler ve deneyimlesinler ondan sonra yorumlasınlar. Kimsenin söylediğini duyduklarını alıp kabul etmek zorunda değiller. Somut bir şe görmek isteriz, onlar da kendileri görsünler” dedi.

Uzaylılar tarafından kaçırıldığını anlatması hatırlatılan Beste Açar “İnsanlar sadece gerçek olduklarını düşündükleri şeylere inanmak gibi bir yargıya programlandıkları için beni anlamıyorlar. Ben de zamanında böyle bir şey okuyup duysaydım inanmazdım ama her gün değişiyoruz. Bu benim belli deneyimlerim” şeklinde konuştu.

YENİ EŞİYLE ESKİ EŞİ TANIŞTIRDI

İlk evliliğini 1996–1997 yılları arasında şarkıcı Tayfun Duygulu ile, ikinci evliliğini Onur Berberoğlu ile yapan Beste Açar, 2011 yılında turizmci Engin Haravon ile üçüncü evliliğini yapmış ancak 2019 yılında boşanmıştı. Geçen yıl 4. Evliliğini Evren Bölek yapan Beste Acar, ilginç tanışma hikayelerini anlattı. Tayfun Duygulu ile 27 yıl aradan sonra ‘Kar Beyaz’ adlı ortak şarkılarını düet okumak için bir araya geldiklerini anlatan Beste Açar ilginç tanışma hikayesini şu sözlerle anlattı: “Tayfun’un çok cici bir eşi var Tuğçe, onun beni araması ve onun beni davetiyle bir yerde buluştuk. Aslında benim şimdiki eşimle de tanışmama vesile oldular. Tayfun ve eşiyle buluştuğumuz gün o mekanla ilgili görevi olan biriydi şimdiki eşim Evren Bölek. Tesadüf diye bir şey yok işte, onunla da orada bir şekilde merhaba deyip tanıştık bir adım atıldı diyeyim. Arkadaşlık, dostluk, iş birlikteliği derken bir de baktık 4 ay içinde evlenmişiz.”

EVLİLİKLERİME SÜRE BİÇMİYORUM

Babamın koruyucu karakteri nedeniyle erken yaşta evlendim. Çok kontrolcüydü, beni çok koruyup kolluyordu biriyle yemek yiyeyim, flört edeyim mümkün değildi. Tayfun ilk erkek arkadaşımdı hemen evlendik. Bir yıl sonra boşandık. İki evladım var ve dördüncü evliliğimi yaptım. Ben ilişkilerin gitmiyorsa ve yürümüyorsa sürdürülmesi taraftarı değilim. Ne çocuklar için ne elalem için ne de kendin için, olmuyorsa olmuyordur. Hiç kimseyi değiştiremeyiz biz de kendimizi değiştiremeyiz. Ya olduğu gibi kabul etmemiz lazım ya da bir süre sonra ilişkilerin içinde bir takım anlaşmazlıklar, birbirine karşı farklı tutumlar tavırlar onun içinde kalmayı ben doğru bulmuyorum. Mutsuz olduğum yerde durmam. Mutsuz olduğun yerde çocuğun için de durmayacaksın, zaten çocuklar da o ortamda büyümemeli. Şu an mutlu olduğum yerdeyim, gittiği yere kadar her zaman orada durmayı seçiyorum. Kafamda 10 sene, 20 sene, 50 sene gibi bir süre evli kalacağım dile bir düşünce yok. Tabi ki hiç kimse ayrılmak için de evlenmiyor. Ama eğer olmuyorsa olmasın, zorlamanın anlamı yok.”

GÖNÜL KÖŞKÜ 100 MİLYON LİRAYA SATILIK

Merhum sanatçı Kayahan’ın Balıkesir’de yaşadığı meşhur evi Gönül Köşkü şubat ayından bu yana satışta! 65 milyon lira ile satışa çıkan köşkten şimdi de 100 bin lira isteniyor. Kayahan’ın eşsiz bestelerini yaptığı bu villaya alıcı çıkmazken kızı Beste ‘Yaşanmayan yer bizim için külfet’ diyor. Gönül Köşkü’nü müze yapma fikirleri olduğunu ama vazgeçtiklerini anlatan Beste Açar, “Konum bilgisine girildiğinde adres ‘Gönül köşkü müzesi’ olarak çıkıyor. Müze yapmak istedik ama bazen istemek yetmiyor, sadece hayalde kalabiliyor. Şu an satışta zaten. Yaşanmayan bir ev çok büyük bir masraf oluyor. Binalardan birini ayırıp müze yapacaktık ama ortak alan olduğu için bu mümkün olmadı. Kültür Bakanlığı destek olursa belki olabilir. Kendi kendimize bunu yapamayız altından kalkamayız ama görünen o ki satılacak, bu hepimizin ortak kararı. Dediğim gibi yaşanmayan yer her zaman bir masraf her zaman bize bir külfet. Bakılması lazım ama biz gidemiyoruz, ilgi gösteremiyoruz. Babam için bir müze oluşturmayı düşünürsek İstanbul’da başka bir yer bulabiliriz. Hayat bakalım neler getirecek” dedi.