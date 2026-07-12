Karaf rüzgârı Bodrum'da esti  

Bodrum Göltürkbükü’nün gözde eğlence mekânlarından Dürdane 1901, yaz sezonunun en dikkat çeken gecelerinden birine ev sahipliği yaptı.

Müziğin sevilen gruplarından Karaf, sahnedeki enerjisi ve güçlü performansıyla misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.



Mandalina bahçesinin eşsiz atmosferinde gerçekleşen gecede, Karaf sevilen şarkılarını Dürdane 1901 misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren performans, alkışlar ve yoğun ilgiyle karşılandı.



Müzik ve eğlencenin buluşma noktası haline gelen Dürdane 1901, başarılı sahne programlarıyla Bodrum gecelerine yön vermeye devam ederken, Karaf konseri de sezonun hafızalara kazınan etkinlikleri arasında yerini aldı.



Yaz boyunca birbirinden iddialı isimleri ağırlamaya hazırlanan Dürdane 1901, Göltürkbükü’nün vazgeçilmez adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.