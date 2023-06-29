Kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun peruksuz fotoğrafını paylaştı 29.06.2023 15:38 Kanseri tedavisi gören Ayçin Tuyun peruksuz fotoğrafını paylaştı. İşte haberin detayları... Meme kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayçin Tuyun, peruksuz fotoğrafını paylaştı. Bir çocuğu bulunan oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. "Kansere inat gülümse" diyen Tuyun, "Kanser sürecimde yanımda olan, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Tedavim çok şükür iyi gidiyor arkadaşlar, az kaldı yeniyorum" dedi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Ayçin Tuyun