Kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun peruksuz fotoğrafını paylaştı

Meme kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayçin Tuyun, peruksuz fotoğrafını paylaştı.



Bir çocuğu bulunan oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Kansere inat gülümse" diyen Tuyun, "Kanser sürecimde yanımda olan, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Tedavim çok şükür iyi gidiyor arkadaşlar, az kaldı yeniyorum" dedi.