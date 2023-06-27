Kalbine stent takılan Gülseren Budayıcıoğlu sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Yalı Çapkını, Camdaki Kız, Kırmızı Oda gibi dizilerle adından söz ettiren Gülseren Budayıcıoğlu’dan üzen bir haber geldi. Psikolog, kalbine stent takıldığını söyledi.



Budayıcıoğlu, "Sevgili arkadaşlarım, Geçen hafta bir sabah ani bir göğüs ağrısıyla hastaneye gittim. Yapılan anjioda kalp damarlarımdan birinin tıkanmak üzere olduğunu gördüler ve hemen bir stent taktılar. Akşama kendimi çok iyi hissediyordum. Kalp krizine dönüşmeden yakalaması iyi oldu. Hayat bana bir şans daha verdi. Sevenlerimin ve hastalarımın dualarıyla hayatta kalabildim. Kızım, oğlum ve kardeşlerim beni hiç yalnız bırakmadılar. Hayatın kıymetini zaten hep bilirdim ama umarım bu ikinci şansı daha iyi kullanabilirim. Hastaneden çıkınca kızımın hediye ettiği bir örnek pijamalarımızla balkona oturup neler konuştuk neler... Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim" diye yazdı.

Daha sonra sağlık durumu hakkında bilgi veren Gülseren Budayıcıoğlu, "Sevgili arkadaşlarım, dünkü paylaşımımın altına binlerce geçmiş olsun mesajı yazdınız. Güzel sözleriniz, iyi dilekleriniz, yürekten desteğiniz beni çok güçlü ve değerli hissettirdi. Zamanında müdahale edildiği için şimdi iyiyim. Hepinize çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız... Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.