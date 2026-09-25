Kadir İnanır'ın tartışılan mirasıyla ilgili yeğeni Cevahir Önder'den konuşulacak açıklama

Kadir İnanır’ın yeğeni Cevahir Önder, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Miras tartışmalarıyla ilgili Önder, “Mirasla ilgilenmiyoruz. Sanat ve oyunumuzla ilgileniyoruz. Kadir Dayım, değer verdiğimiz büyüğümüz. İlişkimiz iyiydi. Ondan kalan miras ismi” dedi. Oyuncu, “Mahkeme günü verdiği görüntü çok konuşuldu” sözlerine, “Tebligat geldi, gittik. Keşke herkes gelse ertelenmeseyidi. Levent İnanır’ın açıklaması onu ilgilendirir” ifadelerini kullandı.

Önder, “Sosyal medyadan gelen mesajları okuyor musunuz?” sorusuna, “Sosyal medyayı okumuyorum. İnsanlar iç yüzünü bilmeden farklı şeyler yazıyorlar. Bizler için Kadir Dayım çok değerli adam...” yanıtını verdi.