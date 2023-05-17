Kadir İnanır’a Bebek’te sevgi seli

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın dev ismi Kadir İnanır, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı.

74 yaşına rağmen fit ve atletik görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Kadir İnanır, hayranları tarafından yakın markaja alındı.

Sinemanın jönünü karşısında gören vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlığın ardından usta oyuncu ile sohbet etti.

Bir tanıdığı ile karşılaşan İnanır, uzun süre ayaküstü sohbet ederek hasret giderdi.

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Kadir İnanırYeşilçam

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