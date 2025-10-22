İzzet Yıldızhan akıllı sağlık bilekliğini kolundan çıkarmıyor

İzzet Yıldızhan'ın, yaklaşık iki yıldır akıllı sağlık bilekliği kullandığı ortaya çıktı.

Bir süredir ailesine daha çok zaman ayırmak için sahne sayılarını azaltan sanatçının, sağlığına da dikkat ettiği ortaya çıktı. Sanatçı kimliğinin yanı sıra uzun yıllardır iş dünyasında da faal olan Yıldızhan'ın dünyaca ünlü birçok iş insanı ve sanatçınında kullandığı akıllı sağlık bilekliği kullandığı ortaya çıktı.

Sanatçı, bileklik sayesinde kalp atış hızı, oksijen seviyesi, vücut ısısı, kan basıncı gibi değerleri ölçmenin yanı sıra uyku takibi gibi onlarca sağlıkla ilgili şeyi takip ettiği öğrenildi. Sahnelerden ve işten fırsat buldukça da spora giden sanatçı, bilekliği 24 saat kolunda tutarak, hiç çıkarmadığı öğrenildi. Yıldızhan'ın bileklikten aldığı uyarı olduğu zaman soluğu doktorunda alarak, değerlerine baktırıyor.