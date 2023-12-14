İşte merakla beklenen Lohusa’nın afişi

Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay’ın büyük bir heyecanla beklenen sinema filmi ‘Lohusa’ için geri sayım başladı. Filmin afişi kahkaha tufanının ipuçlarını veriyor.

 

Çekimleri geçen ay tamamlanan ‘Lohusa’ filminin ilk resmi afişi yayınlandı. Arif V 216 ve Görümce gibi Türk Sineması’ndaki önemli filmlerin yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini yaptığı ve Muzaffer Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği filmin afişinde Gupse Özay ve Onur Gürçay’ın karakterlerinin doğum sonrası doğal halleri dikkat çekti. 

Genç bir anne-babanın, doğumdan sonra yaşadıkları 40 günü ve bu süreçte başlarına gelen komik olayları anlatan filmin oyuncu kadrosu; Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Servet Pandur, Feri Baycu Güler, Birsen Dürülü, Su Şanad, Elif Nur Kerkük gibi güçlü oyunculardan oluşuyor. 

6 hafta süren çekimlerin ardından hız kesmeden post prodüksiyon çalışmalarına başlanan film, sadece sinemalarda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 

Film, 19 Ocak 2024’te gösterime giriyor.

 

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