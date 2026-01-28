Işın Karaca'dan rapçileri kızdıracak açıklama!

Işın Karaca, Galataport İstanbul'da görüntülendi. Şarkıcı, sıcak havanın tadını çıkararak, Boğaz turu yaptı. Karaca, daha sonra eşi Can Yapıcıoğlu'yla boğaz manzarası eşliğinde yemek yedi. Verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı, "Kendimi tanıdığım ve barıştığım yıldı. Herkes, 'Nasıl zayıfladınız?' diyor. Yemeyince zayıflıyorsunuz. Kilo kötü bir şey değil. Bir ben bir de Sibel Can'ın kiloları dert olmuştur. 25'inci sanat yılında kökten çözmek istedim. Bir yılda oldu. Can 25, ben 35 kilo verdim. Ev full diyetteydi. Mia profesyonel sporcu ve sağlıklı besleniyor. Kan tahlilleri ve doktorla verdik kiloları. Bedenini tanımak gerekiyor. Bedeni tanıyınca beynini de sıfırlıyorsunuz. 36 beden kıyafet ve 40 numara ayakkabı olan acayip pahalı şeyler aldım. Odanın ortasına asıp, 'Bir gün giyeceğim' dedim. Onlar için banka kredisi alırsın. Normalde 41 numara ayakkabı giyiyorum. Çok sağlıklıyım. Bu ülkede 130 kiloyla ünlü oldum. Kadının bedeninin figür olmadan iş yapadildiğini öğrettim ama bunu 25 sene önce yaptım. Bir kere 10 sene önce tüp mide ameliyatı oldum. Annem o süreçte kanserdi, onun üzüntüsünden bir daha yemek yedim. Beynim obezmiş. Bankacımız mutluludur sürekli gardırop yenileniyoruz. Sürekli alışveriş yapmaktan keyif alıyorum. Yüzlerce kıyafeti etiketiyle verdim, bir daha kilo almamalıyım" dedi.



BU SENE BİKİNİYLE YAKALAYIN

Diyet listesini paylaşan Karaca, "Sohbetli günleri haftaya ikiye indirdim. Haftanın iki günü iki öğünle. Onun dışında tek öğünle besleniyorum. Sağlıklı besleniyorum ama canım bazen tatlı çekiyor, onu da yiyorum. 57 kiloya indim. 1-2 kilo daha vermek istiyorum. 59'du hedefti ama şimdi 55'i düşünüyorum. Yaz geliyor yakalanacaksınız bikiniyle güzel olsun. Bu sene yakalayın beni" diyerek, espri yaptı.



YARIŞTIRACAK DİYE ŞARKICILIĞI İSTEMİYOR

İzmir'deki hayatı için şarkıcı, "Pandemi bana İzmir'imi verdi. Benimle birlikte sanat camiasının yüzde 80'i oraya taşındı. Annem bana Urla'ya taşınınca, 'Erken emeklilik mi?' dedi. 'Yaşaya biliyorken yaşamak istiyorum' dedim. Kızım bisiklete binsin ve ağaca tırmansın. Büyük lüksler değil bunlar. Geleneksel kadınım ve öyle yetiştim. Çocuğumundan bunları yaşamasını istediğim için yerleştim. Voleybolcu Mia, Kanada'ya gitmek istediğini söyledi. Kendi içinde hayalleri var. Kolej voleybolu oynamak istiyor. Kulağı çok iyi, iyi şarkı söylüyor. 'Annem Işın Karaca seninle yarıştıracaklar beni' diye istemiyor" ifadelerini kullandı.



BİRBİRİMİZDEN SESSİZLİĞİNDEN BİLE HOŞLANIYORUZ

Eşine teşekkür eden Karaca, "Kendime tanımama sebepti. Kocamdan kocam diyorum. Müzikte, sahnede bir aradayız. Zevklerimiz ve arkadaş çevremiz aynı. Birbirimizden sessizliğinden bile hoşlanıyoruz. Eve koşa koşa gidiyorum. Yeni yıldır hiç ayrılmadık. Evde pısım. Evde ilişkiyi yürütmek adına denge lazım. İkimiz de olması gerektiği kadar dominant gerektiği kadar pasifiz" dedi.

ÖNCÜLÜK GÜZEL BİR ŞEY

Albümle ilgili şarkıcı, "Pozitif albüm. 25 yıl boyunca 12 albüm yaptım. Sayısız single çıkardım. Arabesk yaptım herkes arabesk yaptı. Senfonik konser yaptım, herkes veriyor. Öncülük güzel bir şey. Negatif dünyada pozitif müzik üretmeye çalışıyorum. Ben nasıl beden, beyin ve kalp olarak yenilendim. Şarkılara da estetik yaptım. Yeni jenerasyonun anlayacağı ritimde. Albümle dinleyince dans etmek istiyorsun. En büyük hitlerimin hepsini yeniledik" diye konuştu.



RAPÇİLERİ TANIMIYORUM

Demet Akalın'la barışmasına Karaca, "Sahnede düştüm, uçtum hatta. O gün sadece ben düşmedim. Sahneye dans halısını koymamışlar. Vokalist ve dansçıda düştü. Demet, 'Hoppala kemik suyu mu içsen?' yazmış. Onun kalbini de biliyorum. Küs kalmak kadar saçma bir şey yok. Onunla barıştığım için çok mutluyum. Üç yıldır küsmemiş gibiyiz. Dominant teyzeler. Bunu ben söyleyebillirim başlası diyemez" diyerek, Blok3'e gönderme yaptı. Şarkıcı, "Biz edep ve terbiyeyle yetiştik. Yeni jenerasyonu da öyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Rapçileri tanımıyorum. Dinlediğim müzik tarzı değil. Gerçek rapi takip ederim. Rapin neden var olduğunu birçok kişi bilemez. Ozanların kapışması olması gerekiyor Türkiye'de bunu iyi yapan isimler var" açıklamasını yaptı. Yapay zekayla ilgili şarkıcı, "Yapay zeka kendi sesimi kopyalayamadığını söyledi. Saba Tümer'in kahkahasını kopyalamadı" dedi. "Hayatımda iki kişi var canımı yakan" diyen Karaca, "Sanat camiasından değil. Ben çok sevilmediğimi biliyorum. Patavatsız değil, dobrayım. Çok iyi şarkıcıyım, insanların işine gelmiyor. Demet'in bana küsmesinin sebebi şarkısını beğenmediğini söylemekti. Onun kötülüğü için değildi. Sonrasında yılın şarkısını yaptı. Bunu yapmayı biliyor. Ben dost istemiyorum. Belli yaştan sonra birini almak istemiyor musun diyor" dedi.