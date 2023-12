Iloni by Dilan ile şehir stili

ILONI by dilan’ın giriş koleksiyonunda yer alan her bir parça ihtiyaçlarınıza yönelik kullanımıyla dikkat çekiyor. Feminen, sofistikte ve aynı zamanda rahatlığın ön planda olduğu tasarımlar ile şehir stili kombinleri yapmak ILONI by dilan sayesinden daha kolay.

Sıradanlığa Meydan Okuyan Koleksiyon

Koleksiyonda; bodywear, sütyen, korse, crop top ürünleri dış giyimde kullanılabilecek başlıca ürünler arasında yer alıyor. İç giyim modasını, dış giyimin bir parçası haline getiren ILONI by dilan markasının bodywear ve sütyen kategorisindeki ürünler, blazer ceketler veya gömleklerle de kombinlenerek dış giyim tarzının farklılaşmasına yardımcı oluyor. Korse kategorisinde bulunan ürünleri ise dış giyimde aksesuar olarak kullanarak kombinlerinizi daha dikkat çekici hale getirebilirsiniz

ILONI by dilan’ın koleksiyonunda yer alan crop top ürünler, günlük hayatınızda rahatınızdan ödün vermeden stil sahibi bir görünüm kazanmanızı sağlayacak. Şehirin sokaklarında dolaşırken tüm dikkatleri üzerinize çekecek crop kategorisindeki ürünler üzerinize alacağınız bir ceketle havanızı değiştirecek.

İç giyim ürünlerinin daha görünür olmasını hedefleyen ILONI by dilan markası, kadınların içsel dünyalarını ifade edebilmelerine aracı olmak isteyen tasarımlar sunarken aynı zamanda cesurluk ve rahatlığı bir araya getiriyor.

Dilan Damgacıoğlu ve ILONI by dilan hakkında daha detaylı bilgi ve için https://www.ilonibydilan.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

ILONI by dilan marka kurucusu Dilan Damgacıoğlu:

Dilan Damgacıoğlu, tasarladığı her bir parçasının kendi içinde bir hikayesi olduğundan bahsediyor. Tasarımlarındaki en büyük önceliklerinden birinin kişinin kendini keşfetmesi olduğunu söyleyen Damgacıoğlu, kendi hedefini şu şekilde aktarıyor; “Hedefim; var olan tekdüzelikten ve belirli kalıplar içindeki kültürden dışarı çıkartacak ve nefes aldıracak bir koleksiyon yapmaktı. Hem günlük giyilebilen ama eşsiz hissettiren hem de özel günlerde giyilebilen iç giyim ürünlerinde ön sırada yer almak. Bazı parçaları dış giyime taşıyarak farklı eşleştirmelerle kadınların kendine özgü kombinlerini oluşturmasını sağlayarak içsel dünyalarını ifade edebilmelerine aracı olmak.”