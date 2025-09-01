İlk iki sayısı ile 500 bin okura ulaşan PD Dergi'yi Eylül sayısı ile birlikte abone olarak okuyacaksınız

PD Dergi üçüncü sayısının kapağında bu kez iş dünyasının duayen ismi Bülent Eczacıbaşı var. Necla Dalan ve ekip arkadaşlarımız deyim yerinde ise yine döktürmüş. PD Dergiyi elime aldığımda verilen ile emeği görünce ilk ağzımdan dökülen cümleler bunlar oldu.



Toygun ATİLLA

YAZILI BASIN BİTTİ Mİ?

Türkiye'de bir ezber var:"Yazılı basın bitti" "Dergiler okunmuyor"...

Söyleyenlerin kendi içerisinde bir tutarlılığı var, aslında.

Peki neden, "yazılı basın bitti?" "Dergiler neden okunmuyor?"

Bunu sadece toplumun değişen alışkanlıkları ile izah etmek, dijital geleceğin bunu örselediğini söylemek ise maalesef gerçeklikten kaçmak ile eş değer...

TÜRKİYE'Yİ KUŞATAN VASATLIK

Maalesef Türkiye'yi esir alan "vasatlık" basın sektörünü de kuşatmış durumda.

İşini doğru düzgün yapmaya çalışan meslektaşlarımı ve başarılı birkaç yayını tenzih ederek söylemeliyim ki, bu "vasatlıkla" ortaya çıkan yayınların okunmaması ise son derece normaldi...

Artık her şey değişti.

Türkiye'nin "okunan" yeni nesil bir dergisi var. Ve gururla söylemek istiyorum ki, o dergi, her satırı emekle oluşan Patronlar Dünyası (PD) Dergi...

500 BİN KİŞİYE ULAŞAN DERGİ

PD Dergi'nin ilk 2 sayısı reklamsız ve ücretsiz olarak hem dijital hem de basılı olarak yayınladık.

Şimdi size elimdeki verileri söylüyorum. Sıkı durun. 2 ayda 500 binin üzerinde kişi PD Dergi'yi incelemiş, 350 bin kişi ise PD Dergi'yi PDF olarak bilgisayarlarına indirmiş, okumuş.

Bu ay ve bundan sonraki her ay ise PD Dergi'ye ulaşmak isteyenler hem dijitaline hem de basılısına "abone" olarak satın alacak ve okuyabilecekler.

OKUNAN BİR DERGİYİ NASIL YARATTIK

Peki "okunan" bir dergiyi nasıl yarattık. Önce size biraz bundan bahsetmek istiyorum.

Önce okunan ve özgün içerikleri ile özel haberleri ile gündem belirleyen bir internet sitesi yaratmakla bu işe başladık.

2.5 yıl içinde patronlardunyasi.com'u Türkiye'nin habercilikte referans noktası haline getirdik.

Vuslat Doğan Sabancı-Ali Sabancı çiftinin Yunan adalarında geçirdiği tekne kazasını da Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı oluşunu da görevden ayrılmasını da ilk kez bizden okudunuz.

İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğini de evliliğin iptaline kadar giren hukuki süreci de Patronlar Dünyası'ndan okudunuz.

Şirketlerin yatırım haberlerini de dev satın almaları da yine ilk kez bizden okudunuz.

Her haberimizde "fikri takibi" önceledik, hiçbir haberin peşini bırakmadık. Her gün en az Türkiye gündemini belirleyen sahici "özel haberlerle" karşınızda olduk.

Çölleşmiş gazetecilik ikliminde fark yaratmaya çalıştık.

Ve o farkı yarattık.

Bunun karşılığını da siz kıymetli okurlarımızdan aldık. Her geçen gün katlanarak artan okur sayımız ve haberlerimizin çığ gibi büyüyen etkisini gördük.

Bütün bu süreç işlerken ben ve ekip arkadaşlarımızın bir düsturu vardı; "Etik kuralların dışına çıkmamak"

Bunu şimdiye kadar ödün vermeden başardık.

MEDYADA OYUNUN KURALLARINI PATRONLAR DÜNYASI BELİRLEYECEK

Yaptığım işte iddialıyımdır. Çünkü, emek veririm, işimi de hakkını vererek yapmaya çalışırım.

Onun için artık şunu net olarak söyleyebilirim. Medya dünyasında oyunun kurallarını artık PD belirliyor ve belirleyecek.

Neden mi böyle iddialı cümle kuruyorum. Hemen açıklayayım.

Maalesef bundan önce internet haberciliğinin toplumda şöyle bir karşılığı vardı: "İnternete düşmüş"

Bu olumsuz bir ifadeydi.

Maalesef tüm bunlarda "vasatlık" "etik anlayıştan uzak" olma gibi etkenlerin katkısı çoktu.

Önce bunları yıktık.

Artık patronlardunyasi.com'da olmak bir iş dünyası için bir "ayrıcalık"...

Çünkü o iş dünyası şunu artık çok iyi biliyor ki, Patronlar Dünyası platformunda olumlu ya da olumsuz haber olunuyorsa bu gerçekten "haber" olduğu için oluyor.

Negatif veya pozitif anlamda hiçbir arka plana dayanmıyor.

Çünkü, bu işe emek veren insanların hepsi gerçek gazetecilerden oluşuyor.

Sapına kadar gazeteci Burak Artuner'in habercilik refleksi, enerjisi, Eyüp Serbest'in iş disiplini, Kerim Ülker'in bitmek tükenmek bilmeyen haber aşkı, Deniz Dallı'nın yaratıcılığı, genç kardeşlerimizin enerjisi ile sizlerin karşısında oluyoruz.

PATRONLARDUNYASİ.COM REFERANS NOKTASI OLDU

Peki şimdi gelelim, yazılı basın bitti denilen, dergiler okunmuyor denilen bir ortamda biz PD Dergi'yi okutmayı nasıl başardık.

Biraz önce de dediğim gibi ilk olarak patronlardunyasi.com'un bir referans noktası olması ile başladı her şey...

EN İYİ BİLDİĞİMİZ İŞİ YAPTIK: GAZETECİLİK

Sonrasında ise en iyi yaptığımız şeyi yaptık: "Gazetecilik"

İlk sayımızda iş dünyasının önemli ismi Cem Boyner kapağımızdaydı. Geçmişe dair tecrübelerini, geleceğe dair vizyonunu paylaştı bizimle...

MERVE ARKAS KAPAĞININ PERDE ARKASI

İkinci sayımızda Merve Arkas kapağımızdaydı. Bizi eleştirenler oldu. "İş dünyasında o kadar büyük patron varken Merve Arkas ne alaka" diyenler oldu "Siz magazin dergisi misiniz?" diyenler, hatta hatta "Bu bir Advertorial çalışması mı" deme cesaretinde bulunanlar bile çıktı.

Oysa yanılıyorlardı. Merve Arkas, herkesin kim olduğunu merak ettiği, geçmişini, bugününü anlamaya çalıştığı bir isimdi. Hem özel hayatıyla hem de iş dünyasındaki fark yaratma çabaları ile gündemdeydi.

Aynı zamanda Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'ın eşiydi.

Her şeyi açık açık sorduk. O da tüm samimiyeti ile her sorumuzu yanıtladı.

PD Dergi'nin kapağında olmasının hakkını verdi.

Bu sayımızda ise iş dünyasının duayen isimleri Bülent Eczacıbaşı ve Abdullah Kiğılı ile yaptığımız röportajları İpek Ilıcak'ın gelecek vizyonunu okumakla kalmayacak gastronomiden, sosyal etkinliklere, spordan, teknolojiye kadar birbirinden özgün haberlerimizle karşınızda olacağız.



DİJİTAL ENTEGRASYON

Başka ne mi yaptık?

Dijital ve yazılı basın dönüşümünü birbirine entegre ettik.

Hem dijital hem basılı olarak karşınıza çıktık. Basılı dergi içine yerleştirdiğimiz barkodlarla haberlerin video içeriklerini de dijital olarak sizlere sunduk.

Öğrendikçe geliştik, geliştikçe öğrendik. Sizlere aktardık.

Bu sayımızla birlikte PD Dergi bundan sonra ücretli olarak abone sistemi ile okunabilecek.

ÇOK ÖZEL BİR İSİM EKİM'DEN İTİBAREN PD AİLESİNDE

Gelecek günler içinde birkaç küçük anektod aktararak yazımı sonlandırmak istiyorum. Ekim ayından itibaren çok özel bir isim aramıza katılacak.

Kendisi benim için çok özel bir isim. Türk basınında devrim yaratmış bir isim.

Her zaman yenilikçi, her zaman öğrenmeye aç.

Ekim ayından itibaren bizlere abilik yapacak. Yayınlarımızda kılavuzluk edecek, tecrübesini ve birikimini bizlere aktaracak. Yazıları ve röportajları ile katkı sunacak.

Kim mi?

O ismi öğrenmek için Ekim ayını beklemenizi rica edeceğim.

ABONE OLUN, BİRLİKTE BÜYÜYELİM

Ez cümle...

Her gün yaptığımız işe katma değer katarak, bir tuğla daha koyarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz.

Dedim ya, PD Dergi bu sayısı ile birlikte abone sistemi ile karşınızda olacak.

İyi gazeteciliğin devamı, bağımsız haberciliğin sürdürülebilir kılınması için bu bir zorunluluk.

Onun için siz değerli okurlarımızı PD Dergi'ye abone olmaya davet ediyorum.

Abone olun ve abone oldurun.

Sizlerin desteği ile yolumuza devam edeceğiz.